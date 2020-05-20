NBC: американцы перестали звонить в «скорую» из страха подхватить коронавирус

Американцы, которым требуется неотложная медицинская помощь, всё чаще отказываются звонить в скорую из опасений подхватить коронавирус в больнице, пишет NBC News. Как отмечает издание, из-за несвоевременного обращения к врачам даже безобидные проблемы часто приводят к тяжёлым последствиям и даже смерти пациентов. При этом, по словам врачей, никакого риска заражения при попадании в больницы нет.

На пожарной станции №2, одной из самых загруженных в Форт-Лодердейле, непривычно тихо. Та же история в Форт-Уорте и Лос-Анджелесе. Почему? Из-за ковидофобии. По сообщениям парамедиков, американцы с сердечными приступами, острым аппендицитом и другими угрожающими жизни неотложными проблемами предпочитают не звонить в службу 911 из опасений, что их направят прямиком в больницу, где они подцепят вирус.

КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент NBC: Сюда боятся приезжать из-за коронавируса?

МУЖЧИНА: Да, без сомнения.

67-летний Дениэл Элиен сегодня выписался из больницы Broward Health. Он откладывал срочные процедуры на сердце больше пяти недель.

КЕРРИ САНДЕРС: Что ваши родные говорили вам в марте? Что они говорили ещё тогда?

МУЖЧИНА: Они говорили: «Ни в коем случае».

Его кардиолог Амен Асмен.

КЕРРИ САНДЕРС: Вы считаете, что эти страхи не обоснованы?

АМЕН АСМЕН, кардиолог: Разумеется, нет причин бояться приезда в больницу, мы приняли все необходимые меры.

В Форт-Уорте с начала пандемии количество пациентов с остановкой сердца, у которых была констатирована смерть на месте, выросло на ошеломляющие 164 процента. В масштабе всей страны, по данным Национальной ассоциации парамедиков, число звонков в службу 911 снизилось на 34 процента.

РАЙАН СТЕНТОН, Американский колледж врачей скорой помощи: Мы видели, как сердечные приступы, инсульты, хирургические проблемы, которые могли быть решены совершенно безобидными процедурами, с которыми мы могли бы справиться, превращаются в случаи, с которыми уже слишком поздно что-либо делать.

В некоторых больницах снижение числа посетителей пунктов скорой помощи привело к тому, что врачей и медсестёр стало слишком много. Результатом стали, по иронии судьбы, временные увольнения в разгар пандемии.

Сегодня необходимо напомнить, что служба 911 существует не только для коронавируса. Корреспондент NBC News Керри Сандерс был с вами на связи из Форт-Лодердейла.

Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.