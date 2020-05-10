FAZ: Трамп не сомневается — Меркель видит в США лидера по борьбе с COVID-19

Число заражённых и умерших от коронавируса в Германии и Японии значительно ниже, чем в США, однако это не помешало Дональду Трампу заявить, что эти государства, как и многие другие, равняются на Америку в борьбе с COVID-19. Как отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, глава Белого дома уверен: Ангела Меркель и её коллеги видят в США мирового лидера в урегулировании кризиса с коронавирусом.

От коронавируса в США умерло намного больше людей, чем в Германии и Японии. Тем не менее, по словам Трампа, они следуют образцу Америки в том, что касается урегулирования кризиса. Однако причин для этого нет никаких, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Весь мир смотрит на Соединённые Штаты и считает страну предводителем в кризисе с коронавирусом, уверен Дональд Трамп. Он говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и многими другими главами государств и правительств, и «все, даже если некоторые не хотят этого признавать, смотрят на нас как на мирового лидера», заявил американский президент на встрече с республиканцами из конгресса.

По мнению автора статьи, такая оценка ситуации довольна спорна: как в Японии, так и в Германии в абсолютных показателях зафиксировано значительно меньше случаев заражения коронавирусом, чем в США с их более чем 1,3 млн заражённых. В Германии COVID-19 до сих пор заболели около 170 тыс. человек, в Японии — около 15,5 тыс.

Число смертей от коронавируса в обеих странах тоже существенно ниже, чем в США. В Германии от инфекции на сегодняшний день умерло порядка 7,5 тыс. человек, в Японии — всего около 600 человек. Между тем, в США число смертей, вызванных коронавирусом, уже превысило 78 тыс.

Кроме того, реакция на пандемию в Америке запоздала, а политика открытости, которую сейчас проводят некоторые штаты, воспринимается крайне неоднозначно даже внутри страны. Едва ли хотя бы один из штатов может предъявить убедительные данные по снижению скорости распространения коронавируса на протяжении 14 дней, что правительство Германии считает необходимым условием для ослабления карантинных мер.

В качестве примера мирового лидерства США в борьбе с коронавирусом Трамп назвал быстрое производство аппаратов ИВЛ для пациентов в интенсивной терапии. Однако при этом он упустил из виду тот факт, что ни в Японии, ни в Германии нет так много пациентов, которым был бы необходим соответствующий уход, а значит, нет и такого дефицита медицинских аппаратов, как в США, настаивает автор статьи.

Возможно, высказывание Трампа стало реакцией на заданный ранее вопрос немецкой журналистки о том, не спрашивал ли он совета у Ангелы Меркель, потому что политика Германии в борьбе с коронавирусом оказалась весьма успешной. На это президент США ответил: «Наши страны поддерживают контакт».

Как поясняет издание, успех Германии основан на масштабной программе проведения медицинских тестов. Однако Дональд Трамп, по-видимому, не считает тесты такими уж важными. Так, он заявил, что случай сотрудницы Белого дома, тест на COVID-19 у которой дал положительный результат в пятницу, показывает, что эта концепция «необязательно хороша». Кэти Миллер постоянно проверяли, и внезапно «её тест по какой-то причине дал положительный результат». Выступая на телеканале Fox News, Трамп и вовсе заявил, что тесты необязательны.

В то же время, американский президент с похвалой отозвался о собственной реакции на пандемию, подчёркивает немецкая газета. Если бы его администрация выбрала другой путь, было бы значительно больше смертей, уверен Трамп: «Мы бы говорили о неприемлемых цифрах». На данный момент следует ожидать порядка 95 тыс. смертей от коронавируса или «на несколько» больше.

Каждая смерть — это перебор, считает американский президент. Возможно, отдельные очаги заражения появятся осенью и даже в следующем году, однако на этом всё закончится, убеждён он. Вирус в любом случае исчезнет, даже если никакой вакцины не будет — потому что «вирусы тоже умирают», не сомневается Дональд Трамп.