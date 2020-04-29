FAZ: по совету президента — для «защиты» от коронавируса американцы травят себя бытовой химией

В США участилось количество отравлений бытовой химией, сообщает Frankfurter Allgemeine. Произошло это после того, как глава Белого дома Дональд Трамп предположил, что инъекция в организм дезинфицирующего средства может защитить человека от коронавируса. Теперь же он заявляет, что это был «сарказм».
Во многих штатах США звонки по горячей линии по вопросам коронавируса не умолкают. Тысячи людей спрашивают, стоит ли им пить или вдыхать дезинфицирующие средства, чтобы защититься от коронавируса. Причиной тому послужило заявление Дональда Трампа на прошлой неделе.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Дезинфицирующие средства убивают его (коронавирус. — ИноТВ) за минуту. Минуту. Нельзя ли добиться того же самого в теле человека? С помощью инъекции, как во время уборки?
После этого заявления всё больше людей обращаются в больницы с отравлениями, так как они употребили внутрь бытовую химию, сообщают СМИ. С тех пор учёные, врачи и политики пытаются минимизировать ущерб.
ВРАЧ:Проясняю: никто не должен принимать внутрь дезинфицирующие средства. Так вы ничего не вылечите.
ПОЛИТИК:Мы можем убить эту болезнь с помощью инъекций дезинфицирующего средства?! К сожалению, президент не прислушивается к медицинским экспертам. Я не уверена, что он вообще кого-либо слушает.
В субботу Трамп был вынужден пойти на попятную из-за жёсткой реакции и заявить, что его заявления были сарказмом. Он просто хотел увидеть, что произойдёт, сказал президент США.
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