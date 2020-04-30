Fox News: в США больницы обанкротились из-за мер по борьбе с COVID-19

Парадоксальная ситуация наблюдается в Америке, где в разгар пандемии врачей, медсестёр и сотрудников лабораторий отправляют в отпуск за свой счёт, а больницы банкротятся, передаёт Fox News. По словам медика из Нью-Йорка, американцы всё реже пользуются медицинскими услугами.

Итак, от политических лидеров вы слышите, что коронавирус доказывает необходимость принципиально нового подхода к здравоохранению. Многие из них, однако, не говорят о том, что меры по борьбе с коронавирусом привели в полнейший хаос нашу нынешнюю систему здравоохранения. Работники отправлены в отпуск за свой счёт — говоря «работники», мы имеем в виду докторов и медсестёр. Больницы обанкротились.



Недостаточно внимания уделяется тому, что сейчас происходит с нашими медиками на передовой. Доктор Брендан Карр знает о них немало, потому что он один из них. Он профессор и председатель отделения экстренной медицины в Mount Sinai Health System. Сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, доктор. Введите нас, пожалуйста, в курс текущего положения дел в нашем здравоохранении.



БРЕНДАН КАРР, Mount Sinai Health System: Спасибо, что пригласили, Такер. В Нью-Йорке обстановка немного иная, чем в большей части США. Как известно большинству людей, мы за последний месяц пострадали очень сильно. Много больных, много больных средней тяжести. На данный момент мы преодолели пик, у нас нечто вроде стабильного плато, которое будет спускаться вниз. В наши отделения экстренной помощи поступает уже не так много людей в критическом состоянии, но они всё равно есть. И очень много больных, по-прежнему находящихся в отделениях интенсивной терапии, в больницах, а также идущих на поправку после болезни.



Один из наших продюсеров вчера обращался за диагностикой, чтобы его протестировали. Он посчитал, что мог заразиться. Похоже на то. И ему сказали, что в лаборатории работает только один человек, потому что всех остальных отправили в отпуск за свой счёт. Тех из нас, кто не работает в медицине, это сбивает с толку: в разгар пандемии в больницах и лабораториях нехватка персонала, потому что людям сказали не приходить на работу! Что это такое?



БРЕНДАН КАРР: Это меня удивляет. Лаборатория, где мы тестируем на COVID, — конечно же, крайне важный ресурс. В целом же, на данный момент объём использования медицинских услуг в США — и уж точно в Нью-Йорке, где ситуация мне хорошо известна, — сократился по сравнению с обычным.



Да.



БРЕНДАН КАРР: Знаете, я думаю о двух вещах. О запланированном лечении — о людях, которые ждут операции по замене тазобедренного сустава, или по удалению раковой опухоли, или операции на сердце. Эти вещи плановые, но важные и срочные. Наряду с этим есть отдельная вселенная незапланированного лечения — в основном, мы видим это в отделениях экстренной помощи, когда люди с болезнями и травмами обращаются за советом о том, необходимо ли им медицинское вмешательство.



Как же вам тяжело! Я признателен вам за то, что вы снова уделили нам время сегодня, доктор Карр. Большое спасибо!



БРЕНДАН КАРР: Вам большое спасибо.



Дата выхода в эфир 29 апреля 2020 года.