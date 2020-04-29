Fox News: YouTube забанил видео врачей за инакомыслие насчёт COVID-19

Более 5 миллионов просмотров на YouTube набрало видео, на котором два доктора из Калифорнии рассказывали о том, как на врачей давят, чтобы они завышали статистику смертности от коронавируса. Однако в США теперь инакомыслие не в почёте, поэтому видео было удалено, хотя оно и не нарушало никаких законов, передаёт Fox News.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Вчера в нашей программе мы показывали вам отрывок из почти часового видео, записанного двумя врачами в Калифорнии: Дэном Эриксоном и Артином Массихи. Многие из вас, вероятно, уже посмотрели это видео, на YouTube оно набрало более 5 миллионов просмотров.



В своём выступлении двое докторов привели множество данных касательно того, что мы сейчас узнаём об этом вирусе и его распространении. Они зачитывали страницы государственной статистики, а потом интерпретировали их в свете собственного большого клинического опыта. В какой-то момент они указали на новую, уточнённую статистику смертности в их штате, Калифорнии, эта цифра оказалась гораздо ниже, чем все ожидали. И они задались вопросом, не следует ли чиновникам изменить свою политику на основании новых научных данных. Взгляните.



ДЭН ЭРИКСОН, врач: В штате Калифорния у нас было 1227 летальных исходов, тогда как число заражений, или распространённость, может составлять 4,7 миллиона. Это значит, что вероятность того, что вы умрёте от COVID-19 в штате Калифорния, равна 0,03 процента. Вероятность умереть от COVID-19 в штате Калифорния — 0,03 процента. Необходимо ли в таком случае заставлять людей не покидать дом? Необходимо ли в таком случае закрывать медицинские системы? Необходимо ли в таком случае, чтобы люди сидели без работы?



Что бы вы ни думали о массовом карантине — может быть, вы его ярый сторонник, — услышанные вами вопросы вполне разумны. На самом деле, это крайне важные вопросы. Нам всем следует их задавать, в том числе тем, кто разрабатывает стратегию, им в особенности! Но, как позднее отметил в том же видео доктор Эриксон, в этой стране больше не терпят никакого инакомыслия.



Честность, основанная на фактах, душа науки, подвергается нападкам. Даже в больницах. Доктор Эриксон рассказал, как на врачей оказывают давление, чтобы они квалифицировали болезни и смерти как связанные с коронавирусом. Неважно, верят они в это или нет.



ДЭН ЭРИКСОН: Мы не давим, чтобы тестировали на грипп. Но сейчас врачи в отделениях экстренной помощи, мои друзья, с которыми я беседовал, говорят: «Знаешь, что интересно, когда я пишу заключение о смерти, на меня давят, чтобы я добавил COVID». Почему так? Почему на нас давят, чтобы мы добавляли COVID? Может быть, чтобы повысить цифры и создать впечатление, будто ситуация немного хуже, чем на самом деле? Думаю, да.



То, о чём вы только что слышали, о чём говорил доктор Эриксон, называется ложью. А лжи нет места в науке. Никогда! Страшно подумать, что в больницах имеет место масштабная ложь. По его словам, так и есть.



Люди, посмотревшие видео Эриксона, были шокированы и ошеломлены, они переслали видео друзьям, а те переслали своим друзьям. Внезапно миллионы людей, сидевшие последние шесть недель на диете из «Короля тигров» и интернет-мемов, смотрели на рассудительных медиков-исследователей, зачитывающих статистические таблицы. Трудно припомнить другое научное видео, набравшее такую популярность.



Не все были впечатлены. Некоторые критиковали стратегические выводы докторов. И это, конечно, справедливо: у приличных людей мнения разнятся. Мы не совсем уверены, каким должен быть идеальный ответ на эту пандемию. Никто не уверен. На данный момент объективного ответа нет. В лучшем случае мы можем медленно продвигаться вперёд, непредвзято и добросовестно. Больше информированных обсуждений — это именно то, что нам нужно для принятия мудрых решений впоследствии.



К сожалению для всех нас, информированные обсуждения — именно то, чего не хотят власти. Они хотят беспрекословного повиновения, поэтому подавляют свободу слова. Вчера вечером видео врачей, которое вы только что видели, было удалено с сайта YouTube — крупнейшего видеохостинга в мире. Это не было случайностью. YouTube признал, что сделал это. Компания сослалась на нарушение, цитирую, «правил сообщества» и не извинилась.



Оглядываясь назад, когда всё это наконец закончится — а ведь закончится! — мы, вероятно, будем рассматривать этот момент, этот поступок YouTube, как поворотный момент в образе жизни нашей страны. Резкий разрыв с 250 годами законов и обычаев. Видео двух врачей было выпущено местным, калифорнийским телеканалом. Это, на самом деле, была мейнстримная новостная история. Видео не было порнографическим, не нарушало авторских прав, не призывало к насилию, не нарушало законов о клевете. Оно никаких законов не нарушало!



Единственным обоснованием для его удаления было то, что два врача на экране пришли к иным заключениям, чем те, кто сейчас осуществляет власть. Это было формой инакомыслия, отходом от общепринятых взглядов. YouTube и его владелец Google теперь официально запретили инакомыслие.



Дата выхода в эфир 28 апреля 2020 года.