NTD: европейские врачи опасаются, что необычный воспалительный синдром у детей тоже связан с COVID-19

В больницах Великобритании и Италии за последнее время резко увеличилось количество детей с воспалительным синдромом Кавасаки, который обычно наблюдается в основном лишь в странах Азии. Раньше это заболевание было для Европы большой редкостью, но сейчас поток маленьких пациентов увеличился в несколько раз и продолжает расти. Врачи очень обеспокоены и пытаются выяснить, есть ли здесь связь с пандемией коронавируса, передаёт NTD.

Британские учёные проверяют, есть ли связь между тяжёлым воспалительным заболеванием у детей и COVID-19. В последнее время итальянские и британские медики заметили растущее число случаев заболевания, напоминающего синдром Кавасаки, который обычно наблюдается в странах Азии.

Дети поступают с высокой температурой и воспалёнными артериями. Причём таких случаев стало гораздо больше обычного — раньше в Европе этот синдром регистрировали крайне редко. Медики полагают, что это может быть связано с эпидемией коронавируса.

СТИВЕН ПОВИС, главный врач Англии: В последние несколько дней мы начали получать сообщения о тяжёлой болезни у детей, которая похожа на синдром Кавасаки. Синдром Кавасаки — это очень редкий воспалительный процесс, который возникает у детей. Его причину часто невозможно определить, на возникновение влияют многие факторы.

В детскую больницу итальянского города Бергамо в последние дни поступило более 20 пациентов с острым воспалением сосудов. Это в шесть раз больше, чем обычно. При этом только у нескольких из детей подтвердили коронавирус.

Министр здравоохранения Великобритании на брифинге отметил, что очень обеспокоен сложившейся ситуацией и уже распорядился в кратчайшие сроки выяснить причину такого большого числа пациентов с синдромом Кавасаки.

МЭТТЬЮ ХЭНКОК, министр здравоохранения Великобритании: Я очень переживаю. Мы внимательно изучаем ситуацию. Я попросил Стивена Повиса выяснить, что происходит.

Синдром Кавасаки чаще возникает у детей до девяти лет. Сопровождается лихорадкой и высыпаниями на коже. Также при нём опухают гланды, а в самых тяжёлых случаях наблюдается воспаление коронарных артерий.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2020 года.