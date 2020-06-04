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Эксперт Sky News: уроки коронавируса помогут остановить возможные вспышки других эпидемий

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Животные переносят около 1,7 млн вирусов, заявил в эфире Sky News президент организации EcoHealth Alliance Питер Дашак. По его словам, человечеству нужно извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и остановить вспышку очередной подобной болезни ещё в самом начале.
Эксперт Sky News: уроки коронавируса помогут остановить возможные вспышки других эпидемий
Reuters
Президент организации EcoHealth Alliance Питер Дашак в интервью Sky News предупредил о том, что животные переносят почти 2 млн вирусов, которые потенциально могут передаться людям. По его словам, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии и остановить следующую вспышку ещё в самом начале.
 
«Мы проанализировали количество неизвестных вирусов, которые могут возникнут в будущем. И, по нашим оценкам, существует порядка 1,7 миллиона вирусов, способных инфицировать людей», — заявил Дашак.
 
Он также подчеркнул, что в будущем это станет серьёзной угрозой.
 
«Нам известны лишь пара тысяч вирусов, поэтому подавляющее большинство, как ожидается, проявят себя в будущем», — отметил президент EcoHealth Alliance.
 
Как заявил Дашак, сейчас должны быть предприняты все усилия для того, чтобы расшифровать генетические коды вирусов, живущих в животных.
 
«По нашим оценкам, это можно сделать за 10-летний период. Затем можно будет разработать лекарства и вакцины. Также можно выяснить, где они обитают, что поможет местному населению, живущему на линии фронта с этими болезнями изменить своё поведение, из-за которого они подвергают себя риску», — указал Дашак.
 
Нынешний коронавирус попал к людям от летучих мышей в Китае, говорится в статье. Исследование тех, кто проживает близ пещер с летучими мышами, показало, что животные также заражали местное население вирусами, однако последние не распространялись дальше.  
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