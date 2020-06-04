Эксперт Sky News: уроки коронавируса помогут остановить возможные вспышки других эпидемий

03:00
В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды
В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
03:00
Промоутеры намерены организовать следующий бой Гассиева в России
Генеральный директор промоутерской компании «Патриот», глава дирекции Федерации бокса Центрального федерального округа Николай Субачёв заявил, что ведёт переговоры с бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе Муратом Гассиевым относительно проведения поединка в России.
03:00
Кипр полностью снимет ограничения на массовые мероприятия в сентябре
Кипр не раньше сентября полностью снимет ограничения на численность людей, которым можно собираться компаниями или участвовать в массовых мероприятиях на открытом воздухе и в помещениях, заявили в Минздраве страны.
03:00
СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил €80 млн за Кулибали
Защитник итальянского «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Мосгорсуд повторно продлил арест Арашуковым
Мосгорсуд повторно продлил арест Рауфу и Раулю Арашуковым и другим фигурантам уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе.
03:00
Шубенков, Алиев и Кацалапов рассказали о впечатлениях от участия на турнире по CS:GO
Чемпион мира по бегу на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, а также фигуристы Дмитрий Алиев и Никита Кацалапов рассказали о своих впечатлениях от турнира по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, проходившего в рамках марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт».
03:00
Мурашко выступит на виртуальном саммите по вакцинам
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступит на виртуальном Глобальном саммите по вакцинам, проведение которого запланировано на 4 июня. Об этом сообщили в Минздраве.
03:00
Команда футболистов победила на турнире по CS:GO среди звёзд российского спорта
Завершился турнир звёзд российского спорта по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, проходивший в рамках крупнейшего марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт».
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
В Венгрии состоялся финал Кубка страны в присутствии болельщиков
В финальном матче Кубка Венгрии «Гонвед» обыграл «Мезекевешд» и стал обладателем трофея.
03:00
Минздрав заявил о сложном эпидемиологическом процессе в ряде регионов
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в ряде регионов страны остаётся напряжённым.
03:00
«Айнтрахт» обыграл «Вердер» в матче Бундеслиги
В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» одержал выездную победу над бременским «Вердером».
03:00
В двух районах Северной Осетии ввели режим ЧС после ливня
В Правобережном и Ардонском районах Северной Осетии ввели режим чрезвычайной ситуации после ливня.
03:00
Стали известны условия допуска болельщиков на матчи РПЛ
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) получили проект медицинского регламента, в котором присутствуют правки от Роспотребнадзора.
03:00
Возобновлён чемпионат Португалии по футболу
После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновился чемпионат Португалии по футболу.
03:00
В США предъявили обвинения ещё трём экс-полицейским по делу Флойда
Трое бывших офицеров, проходящих по делу погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
03:00
В Москве скончались ещё 64 пациента с коронавирусом
В Москве скончались ещё 64 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в городе достигло 2749. Об этом заявили в оперативном штабе.
03:00
В Чемпионшипе выявлено девять новых случаев заболевания коронавирусом
В Английской футбольной лиге (EFL) рассказали о результатах новой серии тестов на коронавирус.
03:00
Экс-полицейскому по делу Флойда ужесточили обвинение
Бывшему полицейскому Дереку Шовину, проходящему по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, ужесточили обвинение.
03:00
Тихонов призвал Минспорт лишить СБР аккредитации
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой в адрес нынешнего правления Союза биатлонистов России (СБР).
03:00
Умер литературовед Лев Мнухин
Российский литературовед, библиофил и писатель Лев Мнухин скончался на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба Роспечати.
03:00
Источник: «Манчестер Сити» интересуется Беннасером
Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер заинтересовал английский «Манчестер Сити».
03:00
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 29 тысяч
Во Франции 29 021 человек скончался от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Миннеаполисе продлили комендантский час
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц продлил комендантский час в Миннеаполисе, где продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Турецкий «Трабзонспор» на сезон отстранён от еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий «Трабзонспор» от участия в турнирах под эгидой организации сроком на один сезон.
03:00
От коронавируса в пензенской больнице умерла медсестра
Медсестра Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко скончалась от коронавирусной инфекции COVID-19, осложнённой пневмонией.
03:00
Следующее заседание исполкома РФС пройдёт 9 июня
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников сообщил о дате проведения следующего заседания исполкома организации.
03:00
Источник: «Локомотив» и «Динамо» сыграют товарищеский матч
Московские «Локомотив» и «Динамо» проведут между собой товарищескую встречу перед возобновлением Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В ООН призвали расследовать стычки властей США и протестующих
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию столкновений правоохранительных органов США с демонстрантами, в результате которых пострадали люди.
03:00
Мурашко назвал показания для госпитализации с COVID-19 в лёгкой форме
Если у пациента, лечащегося на дому с лёгкой формой коронавирусной инфекции, ухудшается состояние, на третьи сутки его нужно госпитализировать, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
03:00
Тихонов считает, что при Романцеве в «Спартаке» была диктатура
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов вспомнил стиль управления легендарного тренера команды Олега Романцева.
03:00
В России обсудят влияние квантовых технологий на повседневную жизнь
Российский квантовый центр, фонд «Росконгресс» и госкорпорация «Росатом» проведут онлайн-встречи, на которых будет обсуждаться влияние квантовых технологий на повседневную жизнь.
03:00
Замятин стал новым финансовым директором РФС
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении финансовым директором организации Арсения Замятина.
03:00
За сутки в Турции выявили более 800 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 800 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В ФИФА получили пакет данных от WADA с делами на российских спортсменов
Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о получении полного пакета дел российских спортсменов от Всемирного антидопингового агентства (WADA).
03:00
В столице США продлили комендантский час
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер приняла решение продлить комендантский час в городе.
03:00
В Красноярском крае отменяется пропускной режим
Красноярский край с 4 июня приступает к первому этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
03:00
Россия и Турция намерены совместно испытывать вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что турецкая и российская стороны договорились о сотрудничестве в области клинических испытаний вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Чемпионат Румынии по футболу возобновится 12 июня
Футбольный чемпионат Румынии, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет продолжен с середины июня.
03:00
Bloomberg узнал о подготовке санкций против «Северного потока — 2»
В США готовится законопроект о расширении санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет агентство Bloomberg.
03:00
СМИ: Лингард может перейти в «Интер»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно.
03:00
В МЧС рассказали о ситуации на месте ЧП в Норильске
В МЧС рассказали о работе спасателей на месте разлива дизельного топлива в Норильске.
03:00
Экс-посол США на Украине прокомментировал протесты в американских городах
Бывший посол США на Украине Джон Эдвард Хёрбст в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал протесты в Соединённых Штатах.
03:00
Дубов обыграл Накамуру, став победителем шахматного онлайн-турнира
Российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.
03:00
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Центральной и Южной Америке
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о тревожной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Центральной и Южной Америке.
03:00
Тарасов назвал саботажем действия правления СБР в адрес Драчёва
Олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов поддержал главу организации Владимира Драчёва.
03:00
В Красноярском крае ввели ЧС федерального уровня из-за разлива топлива
Режим ЧС федерального уровня введён в Красноярском крае из-за разлива топлива в Норильске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
03:00
Космонавт Рязанский дал рекомендации по восстановлению после режима самоизоляции
Лётчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский дал рекомендации по восстановлению после режима самоизоляции.
03:00
В США властям предложили выплатить афроамериканцам $14 трлн репараций
Основатель компании Black Entertainment Television Роберт Джонсон предложил властям США выплатить афроамериканцам $14 трлн репараций за рабство.
03:00
Субачёв назначен гендиректором промоутерской компании «Патриот»
Николай Субачёв занял должность гендиректора промоутерской компании «Патриот».