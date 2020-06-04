Washington Post: рекламировавшийся Трампом препарат не помогает в борьбе с коронавирусом

Препарат от малярии гидроксихлорохин, преподносившийся Трампом в качестве прорыва в борьбе с коронавирусом, не помогает получить иммунитет, пишет The Washington Post, ссылаясь на результаты исследования, проведённого в университете Миннесоты. Учёные установили, что эффективность гидроксихлорохина против коронавируса не превышает эффективности плацебо.

Препарат гидроксихлорохин не способствует получению иммунитета от коронавируса, пишет The Washington Post, ссылаясь на исследование, проведённое в университете Миннесоты.

Как отмечает издание, гидроксихлорохин, изначально являющийся антималярийным средством, впервые тестировался в качестве антиинфекционного средства. В результате выяснилось, что препарат, рекламировавшийся Дональдом Трампом, имеет не больше эффекта в защите от коронавируса, чем плацебо.

Издание напоминает, что Дональд Трамп неоднократно продвигал гидроксихлорохин в качестве «прорыва» в борьбе с коронавирусом: по словам амерканского президента, он сам принял курс этого лекарства.

The Washington Post информирует, что в исследовании, проведённом университетом Миннесоты, приняло участие 800 человек из США и Канады, которые по тем или иным причинам находились в контакте с людьми, заражёнными коронавирусом. Кроме того, в конце мая в США было опубликовано глобальное исследование применения гидроксихлорохина в лечении коронавируса, выявившее, что среди пациентов, принимавших данный препарат, повышался риск смертности. После этой публикации ВОЗ отменила испытания препарата, а во Франции лекарство запретили использовать при лечении коронавируса.

Руководитель исследования в университете Миннесоты Дэвид Боулвэр рассказал, что испытания гидроксихлорохина были запущены ввиду того, что в лабораторных условиях этот препарат показал свою возможную эффективность в борьбе с вирусом. Издание сообщает, что 12% участников исследования, принимавшие препарат, в итоге заболели коронавирусом: из участников, принимавших плацебо, доля заболевших составила 14%, что не представляет из себя принципиальной статистической разницы.