«Нам известно об этом вирусе лишь полгода»: Guardian оценила вероятность второй волны коронавируса

Будущее пандемии определит соблюдение людьми социального дистанцирования и осуществления надёжного тестирования на коронавирус, пишет The Guardian. Тем не менее есть факторы, которые окажутся неподвластны людям, например, влияние на частоту вспышек погоды, длительность сохранения иммунитета к вирусу и частота его мутаций.

Рестораны открываются, парки переполнены, люди возвращаются к работе — часть Европы, часть Азии и большая часть Ближнего Востока пользуются преимуществами снижения темпов распространения коронавируса. В то же время, как отмечает The Guardian, в США, Индии и Латинской Америке продолжает расти число заражённых.

Хотя первая волна пандемии ещё не закончилась, издание предупреждает, что вторая будет зависеть от действий самих людей. В частности, от соблюдения социального дистанцирования, тестирования на коронавирус и других традиционных методов борьбы с болезнью, а также ряда вопросов о природе вируса, на которые пока не удалось найти ответ учёным.

При этом одна из теорий гласит, что вирус распространяется и ослабевает до тех пор, пока достаточное количество населения не будет вакцинировано или у людей не разовьётся иммунитет.

Тесты на антитела показывают, что карантинные меры были весьма эффективными и замедлили распространение коронавируса. Антитела нашли у менее чем 10% населения Франции, Испании и Швеции, что говорит об иммунитете у этих людей. Однако это также означает, что подавляющее число граждан остаются восприимчивыми к заболеванию. Таким образом, преждевременная отмена ограничений не позволит первой волне завершиться, полагает вирусолог Колумбийского университета Анжела Расмуссен.

«В США мы снимаем карантин, когда в ряде штатов всё ещё наблюдается рост числа случаев… Это могут быть лишь пики и спады заражения, происходящие снова и снова по мере изменения поведения людей, — заявила Расмуссен. — Если мы снимем карантин и через несколько недель начнёт стремительно расти число случаев заболевания, то мы можем стать свидетелями введения нового карантина, призванного попытаться контролировать вирус в этих районах».

The Guardian напоминает, что развитие большинства пандемий гриппа исторически происходило волнами, причём первый пик обычно сменялся второй волной шесть месяцев спустя. Но нет никакой гарантии, что распространение Sars-CoV-2 пойдёт по схожему сценарию.

Решающее значение для будущего пандемии будут иметь соблюдение социального дистанцирования и проведение надёжного тестирования, пишет The Guardian. Тем не менее издание подчёркивает, что на форму вспышки также будут влиять факторы, не поддающиеся нашему контролю.

Первый из них состоит в вероятности получения иммунитета к вирусу, и сколько он будет действовать. Как известно учёным, иммунитет к некоторым заболеваниям может сохраняться десятилетиями, но сопротивление целому ряду других болезней может ослабнуть уже в течение года.

Как полагают эпидемиологи Гарвардского университета, в случае если иммунитет к Sars-CoV-2 не будет долгосрочным, вирус может распространяться ежегодными или двухгодичным волнам или спорадическим всплескам.

На частоту вспышек также может влиять погода. Так, грипп легче распространяется зимой, так как вирус предпочитает сухой воздух влажности, а также потому, что в плохую погоду люди проводят больше времени в помещении, находясь недалеко друг от друга.

Известные коронавирусы также следуют сезонным закономерностям. Хотя пока этому нет убедительных доказательств, если бы нынешний в этом не отличался, то вспышки заболевания могли бы регулярно происходить зимой.

Однако, учитывая количество людей, чей организм не выработал иммунитета к COVID-19, летом заболевание может не отступить, предупреждает научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения Джеймс Хей.

«В наибольшей степени передаче вируса способствует фактор того, сколько людей остаются к нему восприимчивы. И если так много людей всё ещё восприимчивы, это затмит любой климатический эффект», — приводит издание слова специалиста.

К новой волне распространения коронавируса также может привести его мутация. И хотя пока учёные не придают весомого значения данной проблеме, это не значит, что серьёзные мутации не произойдут спустя какое-то время.

«Нам известно об этом вирусе лишь полгода, так что в будущем могут появиться различные штаммы, так как у него действительно более высокая частота мутаций. Однако сейчас нет доказательств того, что это происходит», — отметила Расмуссен.

При этом The Guardian полагает, что новая вспышка может не случиться в тех странах, которые способны проводить тестирование и отслеживать контакты заражённых. Такой страной, по мнению профессора общественного здравоохранения в Университете Отаго Ника Уилсона, может стать Новая Зеландия, где сумели практически искоренить вирус и установили надёжные системы мониторинга новых вспышек.

Несмотря на то что ряд эпидемиологов утверждают, что смертность от коронавируса преувеличена, большинство правительств предпочитают действовать, исходя из наихудшего сценария, согласно которому миллионы людей находятся в уязвимом положении.