Le Parisien: коронавирусный кризис увеличил разрыв между бедными и богатыми французами

Кризис в области здравоохранения дорого обошёлся французам, по крайней мере, самым финансово незащищённым из них, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, самые бедные слои населения сильнее всего пострадали от экономических последствий пандемии, а оказанная государством поддержка оказалась недостаточной. Как предупреждают эксперты, в дальнейшем эта ситуация способна вызвать новый всплеск общественного недовольства.

Кризис в области здравоохранения дорого обошёлся французам, по крайней мере, самым финансово незащищённым из них, отмечает Le Parisien. Как передаёт издание, их покупательская способность, незначительно повысившаяся в последние месяцы, сильно пострадала от экономических последствий коронавируса. В итоге четверо из десяти французов говорят, что уже финансово пострадали от коронавирусного кризиса, согласно результатам рейтинга покупательской способности, проведённого группой компаний Cofidis/CSA.

Как показало исследование, с начала карантина во Франции сформировались две тенденции. С одной стороны, существуют городские жители, служащие, дистанционные сотрудники, которые довольно хорошо защищены финансово, несмотря на ситуацию. С другой стороны, и без того ослабленная часть общества — одинокие женщины с детьми и без, рабочие, студенты — серьёзно пострадала от кризиса в области здравоохранения, и её покупательская способность тает на глазах. «Те, кто был финансово не защищён раньше, сейчас стал таковым ещё больше», — констатирует директор общественного центра CSA Жюли Гайо.

Так, банковская задолженность среди французов со скромными доходами резко выросла, а число задержек ежемесячных платежей по потребительским кредитам увеличилось в 6 раз. 55% семей сегодня считают, что поход в супермаркет стал обходиться им гораздо дороже. Среди одиноких матерей таких 66%, а среди семей с детьми — 70%. Одним из последствий стало увеличение доли рынка розничных сетей, считающихся менее дорогими.

Хотя 45% французов сочли, что их покупательская способность не изменилась, это иллюзия, уверена Гайо. Если положение одних категорий граждан искусственно улучшилось из-за того, что они стали меньше потреблять и больше откладывать, то другие с трудом сводят концы с концами.

При этом 62% французов считают, что худшее ещё впереди: каждый второй боится за своё профессиональное будущее, а 80% не рассчитывают на восстановление докризисной покупательской способности в ближайшие три месяца.

При этом Гайо не готова ответить на вопрос, стоит ли видеть в результатах опроса контуры будущего социального недовольства, подобного кризису «жёлтых жилетов». На сегодняшний день результаты исследования показывают, что французы хотят двигаться дальше, насладиться летом и не испытывают злости.

Тем не менее всего 26% опрошенных считают поддержку, оказанную государством во время кризиса, достаточной. «Несомненно, решения, которые будут приняты правительством для поддержки наиболее обездоленных домашних хозяйств, будут иметь решающее значение для предотвращения социального кризиса», — предупреждает Марин де Талансе, доцент экономики Университета Марн-ла-Валле. По словам экономиста, гнев самых бедных слоёв общества может обостриться в случае возобновления эпидемии и возвращения режима изоляции, который рискует привести к серьёзному экономическому кризису.