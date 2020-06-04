FAZ: в Риме не рады тому, что Австрия открывает границы со всеми, кроме Италии

С четверга Австрия открывает границы с соседними странами, хотя все они договаривались сделать это одновременно в середине июня. Исключением стала только Италия, для которой австрийская граница пока остаётся закрытой. По версии немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, это лишь ещё больше осложнит напряжённые отношения Австрии с Римом, власти которого обвиняют Вену в стремлении к коммерческой выгоде.

Австрия с четверга открывает границы с Германией и другими соседями — за исключением Италии, что, вероятно, лишь усилит негодование Рима, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Об открытии границ накануне заявили министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и министр здравоохранения Рудольф Аншобер. Таким образом, с этого дня движение пассажирского транспорта будет осуществляться беспрепятственно, как это и предусмотрено в зоне Шенгена, — по крайней мере, в направлении Австрии.

Как напоминает немецкая газета, до сих пор между Австрией, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией, Словенией, Лихтенштейном и Швейцарией присутствовала договорённость открыть границы одновременно, 15 июня.

Лицам, прибывающим из Швеции, Испании, а также Великобритании и других не входящих в ЕС стран, по-прежнему необходимо предъявить справку о состоянии здоровья. В случае, если речь идёт о лицах, проживающих в Австрии, они обязаны соблюсти двухнедельный карантин на дому. Тесты на коронавирус можно сделать прямо в аэропорту Вены примерно за €200, их результаты будут готовы через несколько часов.

Объявляя о решении правительства, глава МИД Австрии явно старался, чтобы оно не выглядело, как «решение против Италии». В последнее время власти Рима и без того неоднократно жаловались на Вену, якобы принимающую позицию, направленную против Италии. По их убеждению, действия Австрии мотивированы коммерческими соображениями: австрийское правительство хочет, чтобы соотечественники проводили отпуска в собственной стране, а не в Италии. Кроме того, отношения между обеими странами напряжены и потому, что канцлер Австрии Себастьян Курц выступает против того, чтобы помощь в кризисе с коронавирусом со стороны ЕС предоставлялась исключительно в форме еврооблигаций, тогда как Италия считает это необходимым.

Шалленберг заявил, что его страна хочет «как можно скорее» открыть и эту границу, потому что Италия — «очень близкий друг и значимый сосед», и он понимает её разочарование. Между тем, министр иностранных дел Австрии указал на то, что, к примеру, Швейцария и Словения пока тоже не открывают свободное пассажирское сообщение с Италией. Вполне возможно, что уже в середине июня это ограничение будет снято, в том числе и Австрией.

Кроме того, австрийцы готовы к региональным различиям, потому что в некоторых регионах страны показатели по заражаемости уже значительно ниже, чем в особенно сильно пострадавшей от коронавируса Ломбардии. Правда, пока неясно, как это может выглядеть на практике. Что касается транспортного сообщения между Германией и Италией, Австрия обещала обеспечить свободный проезд — однако с условием, что на обратном пути граждане будут ехать через Австрию без остановок и Германия разрешит им пересечение своей границы.

Как отмечается в статье, Чехия и Словакия, которые до сих пор придерживались особенно строгого режима пограничного контроля из-за коронавируса, теперь снова открыли границы, по крайней мере друг с другом, — об этом премьер-министры обеих стран договорились в среду в Праге как о «совместном подарке».

Между тем, с частичным ослаблением контроля на границах снова появляется проблема нелегальной миграции. Правительство Словении заявило, что отправит дополнительно тысячу сотрудников полиции для обеспечения безопасности на границе с Хорватией. Ожидается, что по этому маршруту через Балканы без документов устремятся более 10 тыс. человек, заключает Frankfurter Allgemeine.