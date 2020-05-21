Euronews: карантин показал, что свобода передвижения по Европе доступна не всем

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Guardian: неквалифицированным здесь не рады — британский парламент поддержал спорный законопроект о миграции Guardian
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WSJ: борьба с коррупцией в жизни даётся Зеленскому труднее, чем на телеэкране Wall Street Journal
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Journal Inquirer: «контент сексуального характера» — Facebook заблокировал американского музыканта за песни в курятнике Journal Inquirer
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BFM TV: мимо урны — улицы Парижа усыпаны использованными масками и перчатками BFM TV
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В Татарстане завели дело по факту хищения денег при обустройстве дорог
Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Агарум» из-за хищения денег при обустройстве дорог в республике.
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СМИ: Два футболиста белорусского клуба сдали положительный тест на коронавирус
Тесты на коронавирус двух футболистов жодинского «Торпедо-Белаз», выступающего в Высшей лиге, показали положительный результат.
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Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей. Текст размещён в думской электронной базе данных.
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В Подмосковье создали онлайн-калькулятор для расчёта выплат врачам
В Московской области создан новый сервис, который поможет медикам узнать размер надбавок за работу с пациентами с COVID-19.
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Врач дал рекомендации по выбору масок и перчаток
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.
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Тихонов ответил на обвинения Губерниева, связанные с допингом
Экс-президент СБР Александр Тихонов ответил на обвинения со стороны комментатора Дмитрия Губерниева в том, что при нём в российском биатлоне начали употреблять допинг.
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В ДНР рассказали о деятельности Зеленского в отношении Донбасса
Председатель народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидевка рассказал о деятельности президента Украины Владимира Зеленского в отношении урегулирования ситуации в Донбассе.
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В московском метро разместили указатели к свободным вагонам
На платформах Московского метрополитена расклеили стикеры, указывающие на более свободные вагоны, с ориентацией на двери поездов.
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Опубликованы архивные документы управления ФСБ России по Смоленской области о зверствах нацистов
Опубликованы рассекреченные архивные документы управления ФСБ России по Смоленской области о зверствах нацистов во время оккупации в годы Великой Отечественной войны.
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Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах
Президент России Владимир Путин призвал руководство вузов не завышать цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом он заявил на совещании о ситуации в системе образования.
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Стал известен новый президент ФК «Оренбург»
Новым президентом футбольного клуба «Оренбург», выступающего в РПЛ, стал Василий Еремякин.
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Суд на Украине обязал офис генпрокурора изучить ситуацию с делом Шокина
Печерский суд Киева обязал офис генерального прокурора Украины расследовать возможное вмешательство в деятельность бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джо Байдена.
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В Нидерландах за сутки выявили 253 новых случая коронавируса
В Нидерландах за сутки выявили 253 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Футболисты и тренеры «Спартака» сдали тесты на коронавирус
Игроки и тренерский штаб московского футбольного клуба «Спартак» прошли тестирование на коронавирус.
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СМИ: Приюты для беженцев в ФРГ становятся очагами распространения COVID-19
Немецкие приюты для беженцев превращаются в очаги распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии.
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Тренер Атлас рассказал, как не дал состояться бою Поветкина с Владимиром Кличко в 2009 году
Американский тренер по боксу Тедди Атлас, ранее работавший с российским спортсменом Александром Поветкиным, рассказал, как в 2009 году не позволил состояться его поединку с украинцем Владимиром Кличко, на тот момент владевшим званиями чемпиона мира по версиям WBO, IBF и IBO.
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СМИ: Шюррле не вернулся в Россию для подготовки к возобновлению сезона
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, выступающий за московский «Спартак» на правах аренды, не вернулся в Россию вместе с другими легионерами.
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Врач оценил эффективность самодиагностики
Врач высшей категории, отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о сложностях работы с пациентами, которые пытаются самостоятельно поставить себе диагноз.
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США передадут аппараты ИВЛ медцентру имени Пирогова в Москве
Государственный департамент США сообщил, что американская сторона безвозмездно передаст аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру им. Пирогова в Москве.
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Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова
Глава ММА-промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, в каком состоянии находится Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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В Ассоциации владельцев кинотеатров оценили ситуацию с автокинотеатрами
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал ситуацию с автокинотеатрами в России после завершения пандемии коронавируса.
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СМИ: Долг «Манчестер Юнайтед» вырос до £429 млн
За первые три месяца 2020 года долг английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» вырос и на данный момент составляет £429 млн.
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Путин оценил работу системы образования России в период пандемии
Президент России Владимир Путин прокомментировал работу российской системы образования в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Москве 23 мая пройдёт онлайн-фестиваль профессиональной ориентации
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что онлайн-фестиваль профессиональной ориентации «PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии» пройдёт в Москве 23 мая.
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Кириченко прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта Семака с «Зенитом»
Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко высказал мнение, когда «Зенит» продлит контракт с его бывшим партнёром и другом Сергеем Семаком.
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Минобрнауки назвало сроки завершения учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует завершить учебный год в вузах в первой половине июля 2020 года.
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В Минпросвещения рассказали о проведении ЕГЭ в 2020 году
Пункты проведения ЕГЭ в 2020 году будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников организуют с учётом дистанции в полтора метра. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.
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Кириченко об уходе Сёмина из «Локомотива»: сложно предъявлять претензии руководству клуба
Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко высказался об уходе Юрия Сёмина из «Локомотива».
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Агент не исключил перехода Шведа в клуб НБА
Обрад Фимич, агент российского защитника подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексея Шведа, рассказал, что прокомментировал возможность перехода его клиента в одну из команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Власти Карелии оценили ситуацию с коронавирусом в регионе
Вице-премьер правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.
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В самарском ГУ МЧС рассказали о пожаре на складе пластмассовых изделий
Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко рассказал о тушении пожара на складе пластмассовых изделий в посёлке Винтай.
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По требованию Генпрокуратуры в Россию из Белоруссии экстрадированы четверо граждан
По требованию российской Генпрокуратуры компетентные органы Белоруссии экстрадировали в Россию четырёх граждан, обвиняемых в совершении ряда преступлений.
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В Совбезе России оценили криминальную ситуацию в условиях пандемии
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин прокомментировал криминальную ситуацию в условиях пандемии.
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Туктамышева пошутила про тренировки в условиях пандемии
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева пошутила на тему тренировок в условиях пандемии коронавируса.
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Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»
В Москве вновь задержали издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева. Он подозревается в организации проституции в Москве и Московской области.
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Норицын получил предложение поработать с мужской сборной Болгарии по биатлону
Бывший старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, что ему поступило предложение о работе в мужской национальной команде Болгарии.
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В Подмосковье проверят данные о доставленном на вокзал пациенте
Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с появлением в интернете информации о выписанном из областного обсерватора 83-летнем пенсионере с коронавирусом и деменцией, которого отвезли на вокзал.
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Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 95 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 95 тыс.
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Миллиардер Колесников рассказал, почему не разорвал контракт с Логиновым после его дисквалификации
Российский миллиардер Сергей Колесников рассказал, размышлял ли о прекращении сотрудничества с чемпионом мира по биатлону Александром Логиновым после того, как спортсмен был дисквалифицирован из-за обвинения в применении допинга.
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Экс-тренер заявил, что первый поединок Фёдора Емельяненко в карьере прошёл в цирке
Бывший тренер команды Russian Top Team Андрей Былдин рассказал, что известные ММА-порталы Sherdog и Tapology дают ошибочную информацию о начале карьеры российского бойца Фёдора Емельяненко.
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Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат
Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
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Кириченко оценил решение ЦСКА продлить контракт с Гончаренко
Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко прокомментировал решение ЦСКА продлить соглашение с Виктором Гончаренко.
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Центробанк Турции снизил ключевую ставку
Турецкий Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 8,25%.
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Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
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Кириченко: некоторые клубы могут иметь преимущество после возобновления сезона РПЛ
Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко посетовал, что команды РПЛ оказались в неравных условиях после решения возобновить сезон.
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СМИ: Тутберидзе вернётся из США в Россию в ближайшее время
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в ближайшее время вернётся в Россию из США.
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Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо по всей стране, он начнётся 29 июня. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.
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Госдума отменила запланированное на 26 мая заседание
Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление об отмене заседания 26 мая. Об этом информирует РИА Новости.
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Базаревич: Мозгов может сыграть в олимпийской квалификации
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич оценил шансы центрового «Химок» Тимофея Мозгова сыграть в олимпийском отборочном турнире в 2021 году.
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Турция выразила надежду на возобновление авиасообщения с Россией в июле
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду на возобновление авиасообщения с Россией с середины июля.