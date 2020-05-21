Euronews: карантин показал, что свобода передвижения по Европе доступна не всем

Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас потребовал исключить дискриминацию при открытии границ после карантина. Однако отменить проверку паспортов пока не получится, поскольку Румыния, Болгария и Хорватия не входят в Шенгенскую зону, отмечает Euronews. По словам румынских евродепутатов, за время карантина вся Европа наконец почувствовала, что ощущают их сограждане, для которых ограничение свободы передвижения — это каждодневная реальность.

Из-за пандемии на границах стран Евросоюза — строгий контроль и очереди автотранспорта. Это видео снял депутат Европарламента от Румынии Дачиан Чолош, когда две недели назад добирался из Бухареста в Брюссель.

Вице-председатель Еврокомиссии потребовал, чтобы при снятии ограничений на международное передвижение отношение ко всем странам — членам ЕС было справедливым.

МАРГАРИТИС СХИНАС, вице-председатель Еврокомиссии: Мы чётко сформулировали рекомендации государствам-членам о том, как им открываться для туризма и путешествий, проявлять гостеприимство. Здесь нет места для дискриминации. Каждый шаг должен основываться на наших указаниях и быть недискриминационным по своей природе.

Но прекратить проверку паспортов на внутренних границах ЕС в обозримом будущем не удастся, поскольку три страны не входят в Шенгенскую зону, для поездок по которой не нужны визы.

Ещё одни румынский евродепутат говорит, что остальная Европа почувствовала на себе, каково жить без полной свободы передвижения — а это тяжёлая реальность для граждан его страны.

ДРАГОШ ТУДОРАЧЕ, евродепутат из Румынии: То, чему подвергались в течение последних двух месяцев все граждане Евросоюза, происходило в течение последних 12—13 лет с гражданами Румынии, Болгарии, Хорватии. Тех стран — членов ЕС, которые не состоят в Шенгене. Для наших трёх стран так ничего и не изменится. Тем гражданам ЕС, которые всё ещё стоят на пороге Шенгена, пора сделать политическое заявление о том, что с ними нужно обращаться, как со всеми остальными!

Европейский парламент и Еврокомиссия считают, что Румыния, Болгария и Хорватия технически готовы к вступлению в Шенгенскую зону. Однако на это не дают согласия в Европейском совете Франция и Нидерланды.

Дата выхода в эфир 20 мая 2020 года.