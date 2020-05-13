Handelsblatt: ЕС планирует начать пошаговое открытие внутренних границ

Ввиду падения числа заражений коронавирусом в ЕС растёт запрос на открытие внутренних границ, пишет Handelsblatt. Сообщается, что Еврокомиссия представит свои рекомендации по пошаговому открытию границ в среду. В Брюсселе подчеркнули, что процесс открытия границ должен быть скоординированным, а также не очень быстрым — в противном случае вновь возрастёт риск увеличения количества заражений.

Число заражений коронавирусом идёт на спад, приближаются летние каникулы, вследствие чего возникает запрос на разрешение путешествий хотя бы в пределах ЕС, пишет Handelsblatt. В связи с этим Еврокомиссия предложила пошаговую процедуру по снятию пограничного контроля в Шенгенской зоне.

Издание сообщает, что Еврокомиссия собирается представить свои рекомендации, а также предложения по восстановлению туризма в среду. В Брюсселе подчеркнули важность скоординированного подхода. Что же касается внешних границ ЕС, то, согласно нынешним рекомендациям, ограничения рекомендуется сохранить до середины июня. Кроме того, Еврокомиссия предупредила, что не стоит открывать границы слишком быстро и не координируясь друг с другом, а также необходимо соблюдать все меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование и тестирование: в противном случае, число заражений рискует вырасти.

Как пишет Handelsblatt, Еврокомиссия пока не предоставила конкретного плана. Такого плана пока также нет и у правительства Германии. По словам министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, вопрос о том, продлевать ли действующие до 15 мая ограничения по въезду с соседними странами, пока остаётся открытым. Между тем, в экономических кругах и в политических партиях нарастает нетерпение. По словам замглавы фракции ХДС/ХСС Торстена Фрая, ограничения на границе должны смягчаться так же, как и ограничения внутри страны. Депутат Уте Фогт из партии СДПГ выступает за «пошаговый подход». При этом ряд членов партии (особенно депутаты из приграничных округов) поддерживают идею полного открытия границ.