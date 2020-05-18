Le Monde: закрытые границы оставили французское сельское хозяйство без рабочей силы

Из-за закрытых границ Франции тысячи сезонных рабочих из других государств не смогли приехать в страну на сбор урожая, как это происходит каждый год, пишет Le Monde. Как отмечает издание, эта ситуация стала проблемой не только для оставшихся без заработка работников из других стран, но и для французских сельхозпроизводителей. По их словам, заменить иностранных работников местными не удалось.

«Эта граница — самая настоящая лотерея», — приводит Le Monde слова испанского сельхозработника Хавьера (имя изменено), которому удалось пересечь французскую границу, чтобы добраться до места работы, лишь с третьего раза,, несмотря на наличие трудового договора и арендованного жилья.

По словам мэра андалузского города Алькала дель-Валье Рафеля Агилеры, более 60 жителей его муниципалитета столкнулись с проблемами на границе с Францией после окончания периода всеобщей изоляции. «Более 15 тыс. андалузцев каждый год приезжают на сезонные работы во Францию. Это продолжается уже много десятилетий», — негодует градоначальник.

Как напоминает издание, 7 мая глава МВФ Франции Кристоф Кастанер обещал добавить в список исключений из правила о запрете пересечения границы выходцев из европейских стран, имеющих трудовой договор, и, в частности, сезонных сельскохозяйственных рабочих, однако приказ об этом до сих пор не вышел. «А пока, всё, что не разрешено, запрещено», — поясняет дипломатический источник в Париже.

По словам газеты, с горьким опытом на границе столкнулись 73 сельхозработника из Болгарии, прибывшие 5 мая в аэропорт Шарля Де Голля в Париже. Как сообщил адвокат некоторых из них Квентин Декимп, обвиняющий французское правительство в «отсутствии ясности», рабочих поместили в зону ожидания, а два дня спустя отправили обратно в Софию. В минувший четверг та же участь постигла 17 португальских сезонных рабочих.

По данным организации «Социальная взаимопомощь сельхозработников», во французском сельском хозяйстве ежегодно задействуются 600 тыс. сезонных рабочих, 22,6% которых иностранцы. Режим чрезвычайного положения в области здравоохранения помешал им приехать в страну в этом году, несмотря на рекомендацию Еврокомиссии облегчить пересечение границ для работников полей. Однако, как подчёркивает преподаватель права в Сорбонне Сеголен Барбу де Плас, «эти рекомендации не имеют обязательной юридической силы». «Речь идёт о беспрецедентном посягательстве на свободу передвижения трудящихся, неотъемлемой части внутреннего рынка», — подчёркивает эксперт.

Если такие страны как Германия или Италия в апреле, наконец, открыли границы для сельскохозяйственных рабочих, министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал оставшихся без работы французов «присоединиться к великой армии французских сельхозработников», запустив платформу для общения между производителями и их потенциальными сотрудниками.

Однако, несмотря на серьёзные потребности французских виноделов, овощеводов и садоводов в рабочей силе, из 240 тыс. человек, зарегистрировавшихся на платформе, всего около 3 тыс. смогли найти работу. По словам председателя Ассоциации производителей клубники Ксавье Маса, местная рабочая сила не стала панацеей из-за её неопытности и, как следствие, снижения доходности. По мнению главы организации WiziFarm, разместившей у себя платформу, Жана-Батиста Верви, пандемия коронавируса выявила основную проблему французского сельского хозяйства: оно требует тяжёлого и интенсивного труда при минимальной почасовой оплате. «Вот поэтому и нанимается иностранная рабочая сила», — поясняет специалист.

В её отсутствие многие сельхозпроизводители решили уничтожить свою продукцию. По мере приближения поры сбора урожая, правительство пересматривает своё отношение к проблеме, отмечает газета. Так, 13 мая Дидье Гийом заявил, что стране требуется от 80 тыс. до 100 тыс. иностранных сезонных рабочих в месяц. «Напряжённость в сельской местности растёт», — предупреждает представитель ассоциации производителей фруктов и овощей Interfel.

Однако если открытие границ для европейских сельхозработников неминуемо, сезонные рабочие из неевропейских стран остаются запертыми в своих странах, замечает издание. По данным Французского бюро иммиграции и интеграции, в 2020 году во Франции ожидали прибытия около 9 тыс. марокканцев и 1,5 тыс. тунисцев. На момент закрытия границ в стране находилось не более 1,5 тыс. таких трудовых мигрантов.