NBC: эпидемия коронавируса грозит британским фермерам разорением

Из-за фактического моратория на международные перелёты, вызванного угрозой COVID-19, сельхозпроизводители Соединённого Королевства могут остаться без необходимо количества иностранных работников. В результате британские фермеры рискуют не успеть собрать урожай вовремя, что может увеличить зависимость страны от иностранного продовольствия, сообщает NBC.

Эпидемия коронавируса грозит нанести разрушительный удар по британскому сельскому хозяйству. По оценкам экспертов, в лучшем случае производители фруктов и овощей смогут получить только пятую часть требуемой рабочей силы, передаёт NBC.

Угроза COVID-19 привела к приостановке международных перелётов. Поэтому рабочие-мигранты — костяк британского продовольственного сектора — внезапно оказались недоступны. Вирус также спровоцировал паническую скупку продуктов питания, усилив давление на фермеров, отчаянно пытающихся заполнить быстро пустеющие полки.

В обычные времена 80 тыс. сезонных рабочих ежегодно приезжали с «постсоветской периферии» в Соединённое Королевство. Они были готовы делать то, чего британцы обычно не делают: запачкать руки. Несмотря на тяжёлые условия труда, многие едут сюда, чтобы получить высокую по меркам их родных стран зарплату, поясняет NBC.

Теперь, когда фактические действует мораторий на международные поездки, британские производители вынуждены искать сотрудников на местах. В попытке помочь правительство призвало создать новую «Земледельческую армию», аналогичную той, что кормила страну в мрачные дни Второй мировой войны.

На первый взгляд, схема кажется успешной, ведь интерес выразили более 36 тыс. человек. Но при ближайшем рассмотрении цифры оказываются совершенно иными. Едва ли шестая часть претендентов пришла на собеседование, и работу предложили менее 1000 человек. Из них только немногим более 100 были приняты.

Производительность местных работников также вызывает обеспокоенность. В 2018 году телевизионный эксперимент показал, что британские сборщики были в 10 раз медленнее своих восточноевропейских коллег. Это огромный недостаток для отрасли, где скорость крайне важна, считают эксперты.

Соединённое Королевство может начать закупать больше продукции за рубежом. Но, вполне возможно, что спад внутренней производительности «приведёт к некоторым перебоям с поставками и потенциальному росту цен на продукты», считает эксперт Салфордского университета Джонатан Оуэнс.

Сезонный труд на ферме не особо привлекает британских безработных. «Большинство людей в Соединённом Королевстве ищут более регулярную работу, потому что именно её они хотят получить», — говорит исполнительный директор Ассоциации британских сельхозпроизводителей Джек Уорд.

Существует также географическая проблема. Сектор фруктов и овощей в Англии является региональным и в основном локализован вдоль восточного побережья, юга и графства Мидлендс. Из-за обилия сельхозугодий эти районы, как правило, малонаселены.

Сознавая эти локальные ограничения и обеспокоенные судьбой скорого урожая, некоторые британские производители начали доставлять иностранных рабочих на самолётах в частном порядке. На прошлой неделе 180 румынских мигрантов приземлились в лондонском аэропорту, после чего их развезли на автобусах по различным фермам. В ближайшие недели ожидается приезд ещё сотни рабочих, но сектору по-прежнему будет отчаянно не хватать рук.

И есть ещё одна проблема — долгосрочность. Зарубежная рабочая сила британских фермеров является квалифицированной и надёжной, и многие мигранты из сезона в сезон возвращаются к одному и тому же работодателю. Местные соискатели, несмотря на их энтузиазм, не предлагают владельцам ферм такой уверенности.

Еще до появления COVID-19 в этом секторе возникали серьезные проблемы с набором персонала. Из-за улучшения экономических перспектив на родине, всё меньше восточноевропейцев — особенно молодых людей, которые лучше всего подходят для сельскохозяйственных работ — подают заявку на сезонный труд в Великобритании.

Брексит также ударил по отрасли. Антииммиграционные настроения сыграли ключевую роль во время голосования о выходе Великобритании из ЕС, а от чиновников всё настойчивее требовали создать новую более жёсткую систему для иностранных работников. А для британских сельхозпроизводителей это плохие новости.

«Было много разговоров о том, чтобы запретить въезд неквалифицированным рабочим, людям, которые не смогут заработать 25 или 30 тысяч фунтов. И для нашего сектора это совершенно не подходит», — говорит совладелица фермы Stock Farms Эли Каппер.

Так что текущий год обещает быть тяжёлым для её семейного бизнеса. Каппер не только необходимо ясно понимать, что наступит после брексита, поскольку она начинает набор рабочих на 2021 год, но и подготовится к сентябрьскому сбору урожая.

«Без её надежной миграционной рабочей силы это станет проблемой. Вместо того чтобы добраться до супермаркетов и пивоварен Британии, миллионы неубранных яблок и плодов хмеля могут просто упасть на землю и остаться гнить там, где они лежат», — заключает NBC.