Independent: «шанс бороться за выживание» — малый бизнес вздохнул с облегчением после отмены самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса в городе в три этапа, начиная со вторника, 9 июня, сообщает The Independent. Это стало возможностью возвращения к нормальной жизни не только для жителей города, но и для десятков тысяч московских предприятий.

На протяжении почти трёх недель ежедневно в Москве регистрируют около двух тысяч новых случаев заражения COVID-19, что примерно в десять раз выше уровня, необходимого для отмены ограничительных мер. Однако, сообщает The Independent, мэр российской столицы Сергей Собянин объявил об открытии города для бизнеса.



Со вторника, 9 июня, началась отмена строгих правил самоизоляции. В частности, речь идёт о необходимости оформления QR-пропусков для передвижения по городу на транспорте, «в которых на деле никогда не отказывали», а также о графике прогулок, «который всё чаще игнорировался».



Кроме того, во вторник двери посетителям вновь открывают парикмахерские и салоны красоты. Уже 16 июня в городе будут сняты ограничения на оказание помощи в стоматологиях, вновь заработают музеи, зоопарки, библиотеки и летние веранды ресторанов. Фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны с крытыми зонами отдыха откроются на неделю позже.



Большинство из отменяемых мер вступили в силу в конце марта, то есть около десяти недель назад, двумя неделями позже была введена необходимость получения QR-пропусков.



Первые шаги по ослаблению самоизоляции были сделаны 11 дней назад, когда Собянин объявил о введении «графика прогулок» на свежем воздухе и обязательное ношение масок на улице. Тем не менее, как отмечает The Independent, контролировать соблюдение этих мер оказалось невозможно.



При этом в понедельник в своём обращении к гражданам Собянин заявил, что «большие данные» указывают на то, что москвичи придерживались правил самоизоляции. Тем не менее множество людей сочли, что отмена ряда карантинных мер раньше, чем ожидалось, по сути, стала признанием обратного.



Издание предполагает, что снятие части ограничений произошло по требованию Кремля в преддверии двух важных дат — парада Победы 24 июня и голосования по поправкам к Конституции, которые позволят Владимиру Путину оставаться на посту президента России до 2036 года, 1 июля.



The Independent пишет, что на своём официальном сайте «Собянин попытался представить режим карантина «победой» Москвы и его команды». Он также подчеркнул, что горожанам не стоит забывать о «соблюдении режима самосохранения и бережном отношении к окружающим».



При этом новость о возвращении к возможности привычного ведения бизнеса стала облегчением для десятков тысяч предприятий, закрытых на время самоизоляции, и «шансом бороться за выживание».