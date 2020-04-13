Libération: для российских ресторанов путь к выживанию лежит через «доброе сердце»

Рестораторы крупных российских городов, лишившиеся клиентов из-за введения карантинных мер, стали «массово» переключаться на производство и доставку обедов для медиков, не покладая рук борющихся с пандемией нового коронавируса, пишет Libération. Как отмечается в материале издания, для многих предпринимателей такая инициатива — вопрос не только солидарности, но и выживания.

Рацион российских врачей с начала нынешнего месяца «внезапно улучшился и расширился в плане ассортимента» — в нём появились «и суши с бургерами, и пирожки с шашлыками», пишет французская Libération. Как поясняет обозреватель издания, всё дело в пандемии коронавируса: кафе и рестораны Москвы и других крупных городов, ставшие «первыми жертвами карантинных мер», «массово переключаются» на доставку еды медработникам, ведущим борьбу с распространением нового патогена. Для предпринимателей это «не только способ принести пользу, но и стратегия выживания» — рынок общественного питания Москвы «столь же оживлён, сколь и хрупок», и хотя в российской столице ежегодно открываются сотни новых заведений, а доля коммерческих площадей в центре города, занятых кафе и ресторанами, в период с 2014-го по 2019 год выросла с 32% до 37%, в 2018 году на 115 новых московских заведений приходилось 43 закрывшихся, а средний срок жизни точек общепита в городе не превышает 2—3 лет, подчёркивает автор.

Введённые 30 марта в Москве карантинные меры сильно ударили по малому бизнесу и оказались особенно «катастрофическими» как раз для рестораторов, продолжает обозреватель Libération. Несмотря на то что они имеют возможность продолжать работу, доставляя еду клиентам, как поведал в беседе с журналистом президент Федерации рестораторов и отельеров России, из закрытых на время действия карантинных мер кафе и ресторанов до 90% уже не смогут продолжить работу.

Лишившись на неопределённый срок клиентов, многие рестораны «проявили инициативу» и начали доставлять обеды сотрудникам российских больниц, которые «переполнены и к тому же, как правило, не располагают специальными местами, где сотрудники могли бы пообедать», говорится в материале Libération. «Врачи сейчас на ногах круглые сутки, а питанием их государство не обеспечивает, — цитирует издание директора фонда помощи врачам «Доступ» Анастасию Энгельгардт. — 19 марта я разместила пост в «Инстаграме», а сейчас к нам присоединились уже более 40 компаний, все они поставляют еду в больницы».

По данным Libération, в столице благодаря усилиям рестораторов снабжаются питанием около десятка больниц. «В настоящий момент координацию осуществляет в основном «Доступ», поскольку у них есть контакты в больницах, но всё делается очень «по-домашнему», — рассказала в интервью Libération основательница кулинарии «Дашины пирожки» Дарья Сонкина, которая также участвует в инициативе. — Звоните Анастасии, она даёт вам адрес больницы, где вы пригодились бы, рассказывает, на сколько человек готовить и кто занимается распределением. В идеале, чтобы всё централизовать, нужно участие Министерства здравоохранения, но пока всё происходит стихийно».

Как отмечается в материале Libération, некоторые из поставляющих еду врачам заведений — чаще всего это крупные компании, имеющие достаточные для этого ресурсы, вроде Novikov Group — работают бесплатно; предприятия помельче предлагают оплатить питание медиков своим клиентам. По словам Дарьи Сонкиной, посетители её сайта за десять дней сделали заказов для медработников в общей сложности на 300 тыс. рублей. «Получать прибыль мы таким образом не можем, но по крайней мере это нам позволяет сводить концы с концами и оставаться на плаву, покрывая стоимость продуктов и зарплаты сотрудников. Тем более что в апреле мы платить за аренду не будем — я предупредила об этом нашего арендодателя, но он пока ничего не ответил, — поведала предприниматель. — В России всё так и делается: в конечном счёте всё решается неофициально. Посмотрим, сколько это будет продолжаться».