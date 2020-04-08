Le Figaro: «займы, налоги и инфляция» — выйти из финансового кризиса помогут методы из 1945 года

Финансовые последствия пандемии коронавируса для мировой экономики сравнимы с ситуацией, сложившейся после окончания Второй мировой войны, и для их преодоления стоит обратить внимание на экономические решения, принятые в 1945 году, считает обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робэн. В частности, речь идёт о таких инструментах, как государственный заём, введение дополнительных налогов на капитал и использование инфляции для снижения объёма заёмных средств.

Проведение параллелей между сегодняшним днём и Второй мировой войной, в которой погибли 600 тыс. французов, а множество семей потеряли кров, может показаться неуместным, однако ссылки на неё оправданы, учитывая, что социальное и экономическое потрясение, испытываемое вследствие эпидемии коронавируса, не имеет аналогов вот уже 75 лет, и его финансовые последствия сравнимы по характеру с последствиями войны, пишет обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робэн.

В этом отношении заслуживают внимания решения, найденные после 1945 года во Франции и в других странах, отмечает автор. В частности, это касается государственных финансов, пострадавших во всём мире. В 1945 году бюджетный дефицит в Соединённых Штатах достигал 130%. Для спасения своих счетов штаты использовали три средства: заимствование, налогообложение и инфляцию.

В ноябре 1944 года временное правительство Французской Республики во главе с генералом де Голлем выпустило «заём Освобождения», позволивший привлечь 164 млрд франков — эквивалент $31,77 млрд в 2019 году и 10% объёма государственного долга по окончании войны. Как напоминает автор, «большой национальный заём» использовался во Франции как финансовое решение по окончании всех конфликтов.

Второй возможный инструмент, введение «военного налога», который англосаксы называют налогом на капитал. Как напоминает журналист, французы и англичане думали о его установлении в 1919 году, но только Италия ввела сбор от 3,3% до 54,3% на имущество, приобретённое с 1914 года.

Аналогичным образом, после Второй войны Япония создала исключительный налог от 10% до 90% на частный капитал в рамках национальной программы реконструкции под руководством генерала Макартура. В 2013 году на ежегодном совещании МВФ также упоминалась возможность взимания единовременного налога со всех домохозяйств еврозоны, чьи чистые накопления имеют положительный баланс, в целях доведения объёмов госдолга до уровня 2007 года.

Третий инструмент для уменьшения доли заёмных средств — инфляция. Мера, именуемая экономистами «финансовым подавлением», состоит в том, чтобы доходность вкладов находилась ниже уровня инфляции. Так, в начале 1950-х годов, когда цены росли на 18% в год при процентных ставках в 2%, Соединённые Штаты смогли сократить свой государственный долг со 130% ВВП до 80% в 1953 году, отмечает Патрик Артус из банка Natixis.

Помимо финансовых инструментов существует ещё и фактор работы. Как замечает обозреватель, для придания импульса ВВП займов Европейского центробанка будет недостаточно, а главным принципом должен стать девиз: «работать, работать и работать».

«Будь вы либерал или социалист, суверенный апостол отказа от глобализации, или защитник окружающей среды, выступающий за снижение экономического роста, нужно решить для себя: работа и сбережения — два вымени процветающего общества», — перефразирует Робэн высказывание Сюлли, министра времён короля Генриха IV. И, как подчёркивает автор, понятно это стало в 1945 году.