Опустили занавес, но не потушили свет — ABC о переменах в Москве за время самоизоляции

Указ о полной самоизоляции, принятый в конце марта мэрией Москвы для борьбы с пандемией коронавируса, полностью преобразил блистательную российской столицу, население которой превышает 12 миллионов человек, и которая занимает площадь 2500 квадратных километров, то есть в два раза больше, чем Рим и в четыре раза больше, чем Мадрид, пишет испанская газета ABC.

Её многочисленные театры, кафе, рестораны и концертные залы перестали функционировать до окончания вынужденной самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин приказал «опустить занавес, но не тушить свет» в крупнейшем мегаполисе Европы. Хотя город сохраняет великолепный блеск, но Москва уже не та, что была раньше.

Ночью её широкие, многокилометровые проспекты практически пусты. Однако днём можно увидеть машины скорой помощи, полицейские автомобили, а также общественный и частный транспорт, причём последний особенно часто попадается в часы, когда люди едут на работу.

Пешеходов почти нет. Людям разрешено покидать дома лишь для того, чтобы дойти до продовольственного магазина или аптеки, а также чтобы выгулять собаку, вынести мусор или сходить к врачу. В последнем случае можно даже поехать на автомобиле, но для этого должны быть веские основания на случай, если остановит полиция.

За любую другую деятельность — прогулки, игру с детьми в парке или уход от места жительства, указанного в удостоверении личности, — может быть выписан штраф в размере 4 тыс. рублей.

Собянин заявил СМИ, что он доволен тем, как жители столицы соблюдают режим самоизоляции.

Однако, как отмечается в статье, нарушать его нет особого смысла, потому что идти некуда, а прогулка по улице может привести к тому, что патруль Росгвардии испортит вам всё удовольствие. Помимо вполне реальной угрозы штрафа, человеку придётся вытерпеть неприятный допрос со стороны правоохранителей под их осуждающий взгляд и долгую проверку документов. А если вы будете хорохорится и торопить их, то рискуете оказаться в полицейском участке.

Но хуже всего москвичи, по крайней мере, любители тусовок и самые состоятельные жители российской столицы, переносят отсутствие возможности собраться с друзьями на дискотеке, в ресторане или в одном из многих VIP-клубов.

Ещё одна часть населения Москвы, которая переживает сейчас очень тяжёлые времена, — это хоккейные фанаты, а также любители театра, оперы, балета. А ведь в Москве около 400 мест, где устраиваются шоу, спектакли и концерты. Можно, кончено, посмотреть представления на мобильном телефоне, но это не одно и то же: отсутствует необходимая социальная составляющая, тепло публики и жизненный импульс спектаклей.

Страдают также несостоятельные граждане, которые обычно в выходные ездили на рыбалку или шли прогуляться по лесу, пишет ABC.