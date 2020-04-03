Le Figaro: борьба с коронавирусом в России сделала ранее незаметного Собянина вторым человеком в государстве

С тех пор, как Владимир Путин поручил Сергею Собянину руководить борьбой против распространения коронавируса, мэр Москвы стал более заметной фигурой в стране, чем премьер-министр, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, быстрые и жёсткие меры, принятые Собяниным в борьбе с эпидемией, фактически сделали московского мэра «вторым человеком» в стране после президента.

С тех пор, как в прошлом месяце Владимир Путин поручил Сергею Собянину руководить борьбой против распространения Covid-19, мэр Москвы находится на передовой, пишет Le Figaro. Как замечает издание, этот «61-летний технократ», до сих пор не имевший «медийной харизмы», теперь более заметен, чем сам президент или глава правительства Михаил Мишустин, все усилия которого направлены на поддержку экономики. Поскольку число людей, заражённых коронавирусом, увеличивается в стране с каждым днём, глава столицы, по мнению газеты, фактически стал премьер-министром и даже, по мнению некоторых, вторым человеком в российской власти.

Как подчёркивает Le Figaro, именно Собянин в прошлое воскресенье объявил москвичам о введении жёстких мер изоляции со следующего дня под контролем систем видеонаблюдения и приложений для смартфонов, которые постепенно распространялись и на другие регионы страны.

На взгляд издания, создавалось впечатление, что, появляясь на публике с целью «запереть» своих подопечных по домам, Собянин действовал быстрее и жёстче, чем Владимир Путин, который не говорил о режиме изоляции, а убеждал граждан «оставаться дома» с 28 марта по 5 апреля. Несколькими днями ранее Собянин призвал главу Кремля принять решительные меры, впервые обнаружив, что у властей не было «ясной картины» развития пандемии, несмотря на официальные заявления о том, что этот процесс находится под контролем.

По убеждению газеты, Сергей Собянин получил свои полномочия «главнокомандующего в борьбе против Covid-19», прежде всего, благодаря его лояльности по отношению к Владимиру Путину, которую он никогда не скрывал, а также его деятельности на посту мэра Москвы. Как замечает эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников, «будучи мэром столицы, в которой сосредоточено две трети всех инфицированных в стране людей, Сергей Собянин имеет на своей стороне общественное мнение о кризисе, однако он также обладает беспрецедентными финансовыми ресурсами».

По мнению бывшего французского министра городского развития Мориса Лероя, который вот уже более полутора лет работает вместе с Собяниным над реализацией проекта «Большой Москвы», мэр российской столицы, прежде всего, представляет собой человека, наделённого видением развития города и «строителя, наделённого внушительной производительной силой». При этом Лерой считает маловероятным, что Владимир Путин отпустит Собянина на другую должность, потому что «он слишком нужен ему там, где он есть».

Тем не менее, и на своём месте задача, стоящая перед Собяниным не менее масштабна, отмечает издание. Звезда «спасителя нации» — каковым он станет в случае победы над эпидемией — может померкнуть из-за неумелого управления грядущими волнениями. Если одни жители страны хвалят столичного мэра и называют будущим премьер-министром, другие оспаривают его право на введение карантина. Кроме того, существуют и властные игры с участием силовых структур. Так, «чрезвычайно активный» министр обороны Сергей Шойгу, чьи структуры сейчас заняты в строительстве 15 больниц в регионе, «не намерен предоставлять мэру Москвы монополию на борьбу с эпидемией», — считает газета.