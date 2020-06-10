CNN: США предстоит столкнуться с последствиями протестов в разгар пандемии

На фоне происходящих по всей Америке протестных акций страна по-прежнему ведёт борьбу с коронавирусом. Количество новых ежедневных случаев заражения в США держится в районе 20 тысяч, передаёт CNN. Как отмечается в материале канала, число новых случаев в последнее время стало расти более чем в трети штатов — а в полной мере последствия протестов страна ощутит через одну две недели.

Держать дистанцию в 6 футов на акции протеста практически невозможно, хоть и маски некоторые всё-таки носят. Полузащитник команды Государственного университета Оклахомы по американскому футболу рассказал, что пытался соблюдать меры безопасности, однако в итоге у него всё равно обнаружили коронавирус после протестной акции в городе Талса.

В штате Джорджия пытаются обеспечить тесты на коронавирусную инфекцию для всех участников митингов и присутствующих на них полицейских.

ДОКТОР КЭТЛИН ТУМИ, комиссар департамента здравоохранения штата Джорджия: Лица, которые приезжают из других штатов, где выше уровень заражённости, могут «завозить» инфекцию в наш штат и распространять её здесь.

В Индианаполисе некоторые из только что возобновивших работу предприятий атаковали мародёры.

МУЖЧИНА: Нам полностью выбили все окна.

А Чикаго сегодня перешёл к третьей фазе выхода из карантина несмотря на царящюю в городе разруху — к работе вернутся парикмахерские, каршеринговые предприятия, детские сады и многие другие заведения.

ЛОРИ ЛАЙТФУТ, мэр Чикаго: По итогам длительных обсуждений — и, разумеется, многих молитв — мы решили снять карантин.

Нью-Йорк готовится к отмене самоизоляции в понедельник.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Какими бы важными ни были вопросы, которыми мы занимались последние несколько дней, самая важное, что сейчас происходит в Нью-Йорке — это борьба против коронавируса.

По словам мэра, все жители города получат возможность провериться на коронавирус, в метро будут установлены станции для обеззараживания рук, а в вагонах не будут допускать давку.

В Лос-Анджелесе планируют к середине августа возобновить занятия с физическим присутствием студентов в Университете Южной Калифорнии — однако затем вновь прекратить их перед Днём благодарения и началом сезона гриппа, поскольку к тому времени вакцины от коронавирусной инфекции скорее всего ещё не появится.

ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Узнать, эффективна и действенна ли вакцина или же нет, мы сможем где-то к ноябрю-декабрю, и к этому времени мы, надеюсь, получим около 100 миллионов доз вакцины, а к началу 2021 года надеемся произвести около 200 миллионов доз.

По всему миру в разных стадиях разработки сейчас находятся 133 потенциально эффективных вакцины; при этом вакцина, разработанная компанией Moderna, по некоторым данным, считается многообещающей, а потому компания развернёт её производство ещё до завершения испытаний, параллельно с ними.

Число новых случаев заражения COVID-19 сокращается примерно в трети штатов США, ещё в трети — держится на прежнем уровне, а в остальных — растёт. В Техасе уже минул месяц с момента возобновления работы ресторанами и розничными торговыми точками, и за минувшую неделю среднее число новых случаев в день в штате успело вырасти на 50%.

НИК УОТТ, корреспондент CNN: А между тем, в США по-прежнему регистрируют около 20 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в день, а последствия тесного контакта между протестующими мы ощутим где-то через одну две недели. Ник Уотт, CNN, Лос-Анджелес.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 08 июня 2020 года.