WSJ: эпидемия коронавируса серьёзно ударила по домам престарелых в США

Новое федеральное исследование выявило, что за последние месяцы американские дома престарелых заметно опустели. Количество их обитателей сократилось примерно на 100 тыс. человек, причём почти 32 тыс. погибли от COVID-19, пишет The Wall Street Journal.
Согласно новому исследованию, пандемия коронавируса «нанесла сокрушительный удар» по домам престарелых в США. С конца 2019 года к настоящему моменту количество их обитателей сократилось почти на 100 тыс. человек, пишет The Wall Street Journal.
Собранные американским агентством Centers for Medicare and Medicaid Services (CAS) данные дают первое широкое представление о ситуации в каждом конкретном доме престарелых и проливают свет на масштабы влияния COVID-19 на индустрию и на тех, кого она призвана обслуживать.
По сведениям организации, в этих учреждениях от коронавируса погибли почти 32 тыс. постояльцев. При этом всего по стране вирус унёс жизни уже не менее 108 тыс. человек, напоминает издание.
Резкое падение числа обитателей в домах престарелых составило порядка 10%. Этот показатель отражает многие факторы, в том числе смерти от коронавируса, уход из жизни по другим причинам и значительное сокращение поступления новых клиентов.
В то же время новое исследование CMS содержит ряд ограничений и неточностей. Во-первых, в опросе участвовали только 12 из примерно 15 тыс. домов престарелых. Во-вторых, из-за размытости требования агентства некоторые заведения либо завышали, либо занижали показатели, обращает внимание The Wall Street Journal.
«Это лучше, чем полное отсутствие информации, но далеко от идеала», — заявила изданию профессор медицины в Университете Пенсильвании Рейчел Вернер. По её словам, проблема в том, что исследование не даёт полной картины воздействия пандемии на дома престарелых.
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