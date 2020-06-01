DT: после коронавируса мир ждёт лишь бедность, кризисы и конфликты

Пандемия коронавируса стала переходным периодом между эпохой беспрецедентной мировой стабильности и мрачной эрой конфликтов и экономических потрясений, пишет в своей статье для The Daily Telegraph Джереми Уорнер. По мнению журналиста, COVID-19 приведёт к активизации холодной войны между Китаем и США, всеобщему росту долговой нагрузки, ускорению деглобализации, а также социальному расслоению общества.

«Какое-то время назад кто-то прислал мне короткое видео в WhatsApp, в котором на фоне нарочито вдохновенного эзотерического саундтрека польская певица/писательница Рия Сокол благодарит COVID-19 за те многочисленные дары, которыми разрушительный вирус якобы осыпал мир. От этого мне стало так не по себе, что я сначала подумал, что это розыгрыш. Но нет: судя по всему, «спасибо коронавирусу», гласило видео, за то, что замедлил нашу жизнь; за то, что очистил воздух; за то, что загнал все самолёты в ангары; за то, что заставил пересмотреть людей свою жизнь и значение былой роскоши; за то, что дал нам понять, что мы все связаны; за всё то единство, которым он одарил человечество; за шанс отстроить мир заново и так далее. И всё это без малейшего намёка на иронию», — пишет в своей статье для The Daily Telegraph Джереми Уорнер.

По имеющимся данным, это видео скачали более 15 млн раз, так что подобная «чушь» явно востребована. «Я не спорю с тем, что вирус действительно может изменить что-то в лучшую сторону, как и с тем, что нам следует искать позитив даже в самых отчаянных ситуациях», — считает журналист.

Однако жестокая реальность полностью опровергает это видео: с большой степенью уверенности можно утверждать, что последствия пандемии окажутся удручающими. Нынешний режим самоизоляции, судя по всему, ознаменует собой переход от одной эпохи к другой — но не к мнимому восходу, а скорее от эры беспрецедентной стабильности к мрачному веку конфликтов и экономических потрясений.

Но будущее не высечено в камне. Тем не менее для того, чтобы этот кризис послужил нам окном в будущее, нам нужны мудрые лидеры, полагает Уорнер. По его мнению, коронавирус изменит мир в десяти аспектах, но, как правило, не к лучшему.

Во-первых, коронавирус ознаменовал собой очевидное начало новой холодной войны между нынешним гегемоном США и Китаем. Отношения между двумя сверхдержавами ухудшаются уже давно, но пандемия во многом ускорила этот процесс. «Вместо того чтобы объединить мир против общего врага, вирус превратился в тему для всё более жёстких взаимных обвинений», — констатирует автор.

Поиски козла отпущения активизировали процесс деглобализации, который грозит ростом протекционистских настроений и отказом от международного сотрудничества, даже когда речь идёт об общих важных проблемах вроде глобального потепления. Поняв, что Америка не способна быстро и эффективно расправиться с заразой, Китай цинично воспользовался пандемией, чтобы повысить свой авторитет и влияние.

Кому-то может показаться, что локализация цепочек поставок — это позитивное явление, но это подразумевает также и то, что в таком виде мировая экономика сможет удовлетворять потребности столь же эффективно, как и при глобализации, а также что это не приведёт к более широкому геополитическому конфликту.

Во-вторых, вирус стал причиной резкого роста долговой нагрузки как государств, так и отдельных компаний. Чрезмерный долг зачастую ведёт к конфликтам, но на этот раз между должниками и кредиторами. Выплата долгов всегда болезненна, а кредиторам так или иначе всегда в конечном итоге приходится идти на большие сокращения.

В-третьих, один из способов борьбы с долгами — это повышение налогов. Хотя британские власти не намерены повышать три главных налога — подоходный, НДС и налог на страхование, — они вполне могут ввести налог на роскошь. Согласно данным опросов, подобный налог пользуется популярностью, однако люди должны быть осторожны в своих желаниях. По мнению журналиста, подобная мера, в конечном счёте, сделает беднее всё население страны.

В-четвёртых, коронавирус неизбежно увеличит роль государства в делах страны, что ведёт к пятому аспекту — активизации слежки, ослаблению права на личную жизни и расширению бюрократического аппарата.

В-шестых, карантин ведёт не только к росту долгов, но и бьёт по предложению на рынке. Многие предприятия просто не выживут. Это, в свою очередь, чревато высоким уровнем безработицы, стагфляцией и социальным расслоением. «С экономической точки зрения мы оказались в ужасном бардаке, на борьбу с которым уйдут годы, если не десятилетия», — считает Уорнер.

В-седьмых, коронавирус подложил мощную бомбу под магазины товаров широкого потребления. Многие из них так никогда и не вернутся на улицы городов. В-восьмых, то же самое можно сказать и о деньгах потенциальных покупателей.

В-девятых, вполне возможно, что эпоха массовых путешествий подошла к концу. Авиарейсы значительно подорожают, а заграничный отдых вновь станет роскошью, доступной относительно богатым людям. Последние от такой тенденции только выиграют, однако это станет причиной всеобщего недовольства.

И, наконец, правительства подталкивают население в эпоху страха перед рисками, во время которой практически любую угрозу нужно будет нейтрализовывать вне зависимости от экономических потерь. Такая тенденция — это ужасная новость для всех тех, кто настроен на прогресс и развитие.

«Ни один из этих пунктов не является неизбежным, и я, несомненно, преувеличил их масштабы и значение, однако они куда более вероятны, чем мир во всём мире, всеобщая любовь и счастье, о котором повествуют в видео с благодарностью в адрес коронавируса. Я бы сказал, что старый, беспокойный, докоронавирусный мир, который, несмотря на все свои недостатки, вроде как двигался в правильном направлении, был мне больше по нраву», — подытоживает Джереми Уорнер.