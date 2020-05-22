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Fоreign Policy предрёк наступление «азиатской эры»: авторитет Китая растёт, а Америки — падает

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Американские СМИ постоянно заявляют, что пандемия коронавируса «открыла миру глаза на истинную природу китайского режима». Но статистика показывает, что европейцы сейчас гораздо больше обеспокоены не политикой Пекина, а поведением США во время кризиса. И это должно заставить Вашингтон задуматься, поскольку Америка, которая пытается активно настроить всех против Китая, рискует в итоге проиграть и потерять Европу, предупреждает Foreign Policy.
Fоreign Policy предрёк наступление «азиатской эры»: авторитет Китая растёт, а Америки — падает
Reuters
За время карантина американские СМИ уже много раз подчёркивали, что пандемия коронавируса «открыла миру глаза на истинную природу китайского режима», пишет Foreign Policy. Однако статистика показывает, что в Европе гораздо большую обеспокоенность у политиков и простых граждан вызывает не поведение Китая, а реакция США на международный кризис, спровоцированный вспышкой коронавируса. И это должно заставить серьёзно задуматься всех тех людей в Вашингтоне, которые полагают, что США скоро смогут создать и возглавить в новой холодной войне «фронт против Китая», подчёркивается в статье, поскольку нынешняя реальность показывает, что пока Америка скорее проигрывает и теряет Европу.
 
В понедельник были опубликованы результаты исследования, проведённого Фондом Кербера, и они показывают, что мнения немцев по вопросу о том, кто является более важным партнёром — Вашингтон или Пекин, разделились почти поровну: 37% опрошенных сделали выбор в пользу Соединённых Штатов, а 36% — в пользу Китая. Эти данные поразительны и свидетельствуют о существенном сдвиге по сравнению с результатами предыдущего опроса в сентябре 2019 года, подчёркивается в статье. Тогда у США было внушительное преимущество над Китаем в 26% голосов.
 
Конечно, это вовсе не означает, что немцы готовы во всём соглашаться с Пекином, поясняет автор. В частности, 71% опрошенных немцев считают, что более открытое поведение китайского руководства могло бы ограничить воздействие коронавируса или даже остановить распространение пандемии. Однако лишь 6% опрошенных заявили о том, что их мнение в отношении Китая на фоне кризиса ухудшилось — в то время как в отношении США так заявили 73% респондентов. И это должно служить предостережением для Вашинтона, отмечает Foreign Policy.
 
Дело в том, что многие европейцы оценивают Соединённые Штаты по «более высокому стандарту», чем коммунистический Китай, поэтому их легче разочаровать, если речь идёт о провале Вашингтона, говорится в статье. Более того, общее мнение немцев о США является одним из самых негативных во всей Европе. Так было не только с момента появления Дональда Трампа в Белом доме, но и при Джордже Буше — младшем. Изменения в позитивную сторону наблюдались лишь во время правления Барака Обамы.
 
«Мнение немцев о Соединённых Штатах находилось в «свободном падении» ещё до вызванного коронавирусом кризиса. Сомнения относительно действий администрации Трампа в условиях пандемии коронавируса, а также предполагаемое отсутствие глобального лидерства Соединённых Штатов очевидным образом усугубили отчуждение», — подчеркнула в беседе с корреспондентом Foreign Policy Нора Мюллер, исполнительный директор Фонда Кербера. С другой стороны, немецкие политики должны принимать во внимание более широкие соображения, выстраивая баланс в отношениях с Вашингтоном и с Пекином. Но мир меняется, и вполне возможно, что мы являемся свидетелями зарождения новой «азиатской» эры, отмечается в статье.
 
Политики в Германии и в других странах Европы тоже видят «смещение геополитических линий» и переоценивают свои расчёты, пишет Foreign Policy: «Они видят Коммунистическую партию Китая, которая в течение первых недель скрывала данные о вирусе, а после того как этот вирус распространился по всему миру, использовала агрессивную кампанию по пропаганде и дезинформации, пытаясь изменить нарратив в свою пользу. Они также видят, как Коммунистическая партия Китая успешно сдержала распространение коронавируса у себя дома, — хотя использованная для этого тактика не является приемлемой для либеральных демократий, — когда поставила перед собой такую задачу».
 
Благодаря этому экономика Китая, судя по всему, восстановится гораздо быстрее, поясняет автор. В то же время, когда европейцы смотрят на Соединённые Штаты, они видят «хаос», подчёркивает автор: «В этой стране, где в результате пандемии коронавируса умерли более 91 тысячи американцев, политики не способны отставить в сторону свои противоречия и действовать сообща. Они видят администрацию, которая уклоняется от контактов с наукой и от сотрудничества в тот момент, когда они особенно нужны. И они видят президента, который, похоже, готов применить «тактику выжженной земли» в отношении американо-китайских отношений, если это нужно для спасения его слабеющих шансов на переизбрание».
 
Возможно, работать с США станет легче после ухода Трампа. Однако важно то, что Трамп воспринимается в Европе не как причина нарушения нормального функционирования американской системы, а как симптом этого процесса или его катализатор, говорится в статье. И даже если его место займёт Джо Байден, парализующий межпартийный раскол никуда не денется. То же самое можно сказать об экономическом ущербе в результате кризиса, справиться с которым американцы после десятилетий всё менее дееспособных правительств, судя по всему, совершенно не готовы, констатирует Foreign Policy.
 
Недостаточно оперативная реакция США на коронавирус лишь углубила подобного рода сомнения в Германии и в других европейских странах. Согласно результатам опроса, проведённого British Foreign Policy Group, лишь 28% британцев считают, что США ведут себя в мире «ответственно». Это на 13% меньше, чем было в начале этого года. Причём консервативные избиратели, которые раньше демонстрировали очень высокий уровень доверия к США, продемонстрировали самые значительные показатели утраты доверия, говорится в статье.
 
В ходе недавнего исследования во Франции, проведённого компанией Ifop, французам задавали вопрос о том, какая страна находится в лучшем положении для решения основных проблем ближайших десятилетий. И всего 3% опрошенных выбрали Соединённые Штаты, отмечает автор. А опрос, поведённый в Италии исследовательским институтом SWG, тоже показал: около 36% итальянцев считают, что их страна должна сосредоточить своё внимание на отношениях с Китаем. Тогда как США выбрали 30% респондентов, сообщает Foreign Policy.
 
Это ещё не означает, что Европа намерена соблюдать «равную дистанцию» в отношениях с США и Китаем, поясняет автор. Политика Пекина во главе с Си Цзиньпином, означающая «больше государственного контроля, больше наблюдения и больше запугивания за пределами своих границ», тоже вызывает у европейцев опасения, говорится в статье.

Однако это также не означает, что Европа не будет продолжать проявлять осторожность, если нужно будет встать на сторону Вашингтона и выступить против Пекина, подчёркивает Foreign Policy: «Вы согласитесь дать отпор школьному хулигану вместе со старым другом, если этот друг ненадёжен? А что, если сам этот друг начнёт вас задирать, как США сделали это с Европой по вопросу о создании сетей 5G? Судя по всему, теперь Вашингтон делает то же самое в отношении Великобритании, настаивая на том, что она должна сделать выбор между торговой сделкой с Вашингтоном и с Пекином».
 
Скорее всего, мало кто захочет выступать против «школьного хулигана» с таким сомнительным другом, заключает автор. Вместо этого Европа пытается подстраховать себя. В настоящее время она ведёт переговоры с Пекином о подписании всеобъемлющего инвестиционного соглашения и совместных мерах по борьбе с изменением климата. Заключение этих сделок, конечно, потребует ещё немалого времени. «Но если они всё же будут заключены, причём во время предвыборной президентской гонки в Соединённых Штатах, то это станет ещё одним сигналом о том, что Америка теряет Европу, уступая её своему главному внешнеполитическому сопернику — Китаю», — предупреждает Foreign Policy. 
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