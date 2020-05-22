Fоreign Policy предрёк наступление «азиатской эры»: авторитет Китая растёт, а Америки — падает

Американские СМИ постоянно заявляют, что пандемия коронавируса «открыла миру глаза на истинную природу китайского режима». Но статистика показывает, что европейцы сейчас гораздо больше обеспокоены не политикой Пекина, а поведением США во время кризиса. И это должно заставить Вашингтон задуматься, поскольку Америка, которая пытается активно настроить всех против Китая, рискует в итоге проиграть и потерять Европу, предупреждает Foreign Policy.

За время карантина американские СМИ уже много раз подчёркивали, что пандемия коронавируса «открыла миру глаза на истинную природу китайского режима», пишет Foreign Policy. Однако статистика показывает, что в Европе гораздо большую обеспокоенность у политиков и простых граждан вызывает не поведение Китая, а реакция США на международный кризис, спровоцированный вспышкой коронавируса. И это должно заставить серьёзно задуматься всех тех людей в Вашингтоне, которые полагают, что США скоро смогут создать и возглавить в новой холодной войне «фронт против Китая», подчёркивается в статье, поскольку нынешняя реальность показывает, что пока Америка скорее проигрывает и теряет Европу.

В понедельник были опубликованы результаты исследования, проведённого Фондом Кербера, и они показывают, что мнения немцев по вопросу о том, кто является более важным партнёром — Вашингтон или Пекин, разделились почти поровну: 37% опрошенных сделали выбор в пользу Соединённых Штатов, а 36% — в пользу Китая. Эти данные поразительны и свидетельствуют о существенном сдвиге по сравнению с результатами предыдущего опроса в сентябре 2019 года, подчёркивается в статье. Тогда у США было внушительное преимущество над Китаем в 26% голосов.

Конечно, это вовсе не означает, что немцы готовы во всём соглашаться с Пекином, поясняет автор. В частности, 71% опрошенных немцев считают, что более открытое поведение китайского руководства могло бы ограничить воздействие коронавируса или даже остановить распространение пандемии. Однако лишь 6% опрошенных заявили о том, что их мнение в отношении Китая на фоне кризиса ухудшилось — в то время как в отношении США так заявили 73% респондентов. И это должно служить предостережением для Вашинтона, отмечает Foreign Policy.

Дело в том, что многие европейцы оценивают Соединённые Штаты по «более высокому стандарту», чем коммунистический Китай, поэтому их легче разочаровать, если речь идёт о провале Вашингтона, говорится в статье. Более того, общее мнение немцев о США является одним из самых негативных во всей Европе. Так было не только с момента появления Дональда Трампа в Белом доме, но и при Джордже Буше — младшем. Изменения в позитивную сторону наблюдались лишь во время правления Барака Обамы.

«Мнение немцев о Соединённых Штатах находилось в «свободном падении» ещё до вызванного коронавирусом кризиса. Сомнения относительно действий администрации Трампа в условиях пандемии коронавируса, а также предполагаемое отсутствие глобального лидерства Соединённых Штатов очевидным образом усугубили отчуждение», — подчеркнула в беседе с корреспондентом Foreign Policy Нора Мюллер, исполнительный директор Фонда Кербера. С другой стороны, немецкие политики должны принимать во внимание более широкие соображения, выстраивая баланс в отношениях с Вашингтоном и с Пекином. Но мир меняется, и вполне возможно, что мы являемся свидетелями зарождения новой «азиатской» эры, отмечается в статье.

Политики в Германии и в других странах Европы тоже видят «смещение геополитических линий» и переоценивают свои расчёты, пишет Foreign Policy: «Они видят Коммунистическую партию Китая, которая в течение первых недель скрывала данные о вирусе, а после того как этот вирус распространился по всему миру, использовала агрессивную кампанию по пропаганде и дезинформации, пытаясь изменить нарратив в свою пользу. Они также видят, как Коммунистическая партия Китая успешно сдержала распространение коронавируса у себя дома, — хотя использованная для этого тактика не является приемлемой для либеральных демократий, — когда поставила перед собой такую задачу».

Благодаря этому экономика Китая, судя по всему, восстановится гораздо быстрее, поясняет автор. В то же время, когда европейцы смотрят на Соединённые Штаты, они видят «хаос», подчёркивает автор: «В этой стране, где в результате пандемии коронавируса умерли более 91 тысячи американцев, политики не способны отставить в сторону свои противоречия и действовать сообща. Они видят администрацию, которая уклоняется от контактов с наукой и от сотрудничества в тот момент, когда они особенно нужны. И они видят президента, который, похоже, готов применить «тактику выжженной земли» в отношении американо-китайских отношений, если это нужно для спасения его слабеющих шансов на переизбрание».

Возможно, работать с США станет легче после ухода Трампа. Однако важно то, что Трамп воспринимается в Европе не как причина нарушения нормального функционирования американской системы, а как симптом этого процесса или его катализатор, говорится в статье. И даже если его место займёт Джо Байден, парализующий межпартийный раскол никуда не денется. То же самое можно сказать об экономическом ущербе в результате кризиса, справиться с которым американцы после десятилетий всё менее дееспособных правительств, судя по всему, совершенно не готовы, констатирует Foreign Policy.

Недостаточно оперативная реакция США на коронавирус лишь углубила подобного рода сомнения в Германии и в других европейских странах. Согласно результатам опроса, проведённого British Foreign Policy Group, лишь 28% британцев считают, что США ведут себя в мире «ответственно». Это на 13% меньше, чем было в начале этого года. Причём консервативные избиратели, которые раньше демонстрировали очень высокий уровень доверия к США, продемонстрировали самые значительные показатели утраты доверия, говорится в статье.

В ходе недавнего исследования во Франции, проведённого компанией Ifop, французам задавали вопрос о том, какая страна находится в лучшем положении для решения основных проблем ближайших десятилетий. И всего 3% опрошенных выбрали Соединённые Штаты, отмечает автор. А опрос, поведённый в Италии исследовательским институтом SWG, тоже показал: около 36% итальянцев считают, что их страна должна сосредоточить своё внимание на отношениях с Китаем. Тогда как США выбрали 30% респондентов, сообщает Foreign Policy.

Это ещё не означает, что Европа намерена соблюдать «равную дистанцию» в отношениях с США и Китаем, поясняет автор. Политика Пекина во главе с Си Цзиньпином, означающая «больше государственного контроля, больше наблюдения и больше запугивания за пределами своих границ», тоже вызывает у европейцев опасения, говорится в статье.



Однако это также не означает, что Европа не будет продолжать проявлять осторожность, если нужно будет встать на сторону Вашингтона и выступить против Пекина, подчёркивает Foreign Policy: «Вы согласитесь дать отпор школьному хулигану вместе со старым другом, если этот друг ненадёжен? А что, если сам этот друг начнёт вас задирать, как США сделали это с Европой по вопросу о создании сетей 5G? Судя по всему, теперь Вашингтон делает то же самое в отношении Великобритании, настаивая на том, что она должна сделать выбор между торговой сделкой с Вашингтоном и с Пекином».

Скорее всего, мало кто захочет выступать против «школьного хулигана» с таким сомнительным другом, заключает автор. Вместо этого Европа пытается подстраховать себя. В настоящее время она ведёт переговоры с Пекином о подписании всеобъемлющего инвестиционного соглашения и совместных мерах по борьбе с изменением климата. Заключение этих сделок, конечно, потребует ещё немалого времени. «Но если они всё же будут заключены, причём во время предвыборной президентской гонки в Соединённых Штатах, то это станет ещё одним сигналом о том, что Америка теряет Европу, уступая её своему главному внешнеполитическому сопернику — Китаю», — предупреждает Foreign Policy.