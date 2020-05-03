Le Monde: коронавирусный кризис положил конец американскому лидерству и европейскому единству

Пандемия коронавируса положила конец миропорядку, установленному после Второй мировой войны и лидерству США на международной арене, полагает Le Monde. Как отмечает издание, мировой кризис здравоохранения продемонстрировал важность роли, которую играет в международных структурах Китай, и нанёс серьёзный удар по единству Европы. Чтобы в дальнейшем влиять на установление нового миропорядка, ЕС должен пересмотреть собственное устройство, уверены авторы статьи.

Являемся ли мы свидетелями радикального изменения политической среды вследствие мирового кризиса в области здравоохранения? Говорят ли текущие события об ускорении ранее существовавших тенденций или о смене парадигмы? Будет ли мир после пандемии хуже и лучше, чем раньше? Этими вопросами задаётся Le Monde в редакционной статье, замечая, что они столь же правомерны, как и вопросы о будущем общества и экономики после кризиса, хотя попытки ответить на них сродни попаданию пальцем в небо, поскольку ни продолжительность, ни масштаб кризиса, ни способ его преодоления до сих пор не известны.

Тем не менее, извлечь некоторые уроки из потрясений, которые пережил мировой порядок из-за пандемии Covid-19 можно уже сегодня, уверены авторы статьи. Во-первых, по убеждению журналистов, мировой порядок, построенный после Второй мировой войны под эгидой США, в XXI веке уже не отвечает реальному соотношению сил в мире. Как отмечает издание, разрушаться этот миропорядок начал ещё до коронавирусного кризиса — некоторые даже склонны отсчитывать его упадок от 1989 года, когда распался коммунистический блок. Конец холодной войны, исчезновение СССР и развитие Китая понемногу лишали равновесия мироустройство, базировавшееся на американо-советском противостоянии. За «двуполярным порядком последовал многополярный беспорядок», к которому всё хуже был приспособлен многосторонний способ управления миром.

Газета подчёркивает, что в дестабилизации существовавшей прежде системы ключевую роль сыграл подъём Китая. Задержка, с которой Всемирная организация здравоохранения предупредила международное сообщество об опасностях пандемии, стала свидетельством зависимости организации от Пекина. На фоне взаимных обвинений в отношении происхождения вируса обострилось соперничество между Китаем и США. Как замечает издание, часто может показаться, что эти державы тратят больше энергии на противостояние друг другу, чем на борьбу с кризисом здравоохранения в собственных странах.

Второй урок заключается в том, что США сегодня уже не играют роли мирового лидера, как в XX веке, уверены авторы статьи. Если в последние годы Вашингтон всё больше уклонялся от этой миссии, текущий кризис, ослабивший страну, заставил американцев окончательно из неё выйти. Дональда Трампа пришлось уговаривать поучаствовать посредством видеосвязи в международных встречах, на которых он должен был председательствовать. Как отмечает газета, даже состоявшись, результата эти совещания не принесли, а Совет безопасности ООН оказался, по сути, парализован.

Европейское единство также не выдержало атаки коронавируса, полагает редакция Le Monde. Оказавшись безоружным перед пандемией, предугадать которую он оказался неспрособен, ЕС не смог оказать поддержку наиболее пострадавшим от эпидемии странам. «Эгоизм государств и возвращение границ поставили под угрозу два столпа Европейского союза: Шенгенскую зону и единый рынок», — пишет газета. Европа, покинутая Соединёнными Штатами, являющаяся объектом притязаний Китая и находящаяся в напряжённых отношениях с Россией, всё ещё верит в многосторонний подход, отмечает издание. Однако, если она хочет повлиять на создание более надёжного и справедливого миропорядка после кризиса, ей стоит начать с пересмотра собственной экономики, солидарности и решимости, считают авторы статьи.