Французский политолог: пандемия показала, что всё крутится вокруг противостояния США и Китая — даже Россия

Коронавирус не изменил мир до неузнаваемости, а лишь ускорил уже существующие тенденции, заявил французский политолог Тьерри де Монбриаль в интервью Le Figaro. С усилением КНР в мире идёт процесс перераспределения власти, в центре которого находится противостояние между Пекином и Вашингтоном.

«Пандемия не изменит международную систему, а скорее усилит некоторые тенденции, которые уже имели место быть. И самая мощная из этих тенденций — конкуренция между Китаем и США, которая существует ещё с конца XX века. Всё остальное крутится вокруг этой центральной оси, даже Россия Владимира Путина», — заявил в интервью газете Le Figaro президент Французского института международных отношений Тьерри де Монбриаль.

По словам аналитика, противостояние между Пекином и Вашингтоном усилилось с приходом к власти президента США Дональда Трампа, а затем с началом пандемии. Впрочем, несмотря на рост напряжённости, политолог считает, что о «ловушке Фукидида», когда одна страна затевает войну против другой из страха перед растущей мощью противника, говорить пока рано. В краткосрочной перспективе вооружённого конфликта не хотят ни США, ни Китай. Единственным опасным вопросом остаётся Тайвань, потому что, если остров решится требовать независимости, Пекин пойдёт на значительные риски, чтобы сохранить свою территорию.

Как утверждает де Монбриаль, Китай сейчас себя ведёт подобно Японии в эру «мэйдзи» во второй половине XIX века. Тогда Запад подмял под себя Дальний Восток вместе с Поднебесной, и японцы поняли, что им нужно проявить гибкость. На какой-то период приходится примкнуть к западным странам, чтобы поучиться у них, а затем «обойти на их же территории». Но эксперт подчёркивает: как и Японии в прошлом, так и Китаю сейчас для стабильного экономического развития необходима спокойная обстановка в мире. Пекин ориентируется на 2049 год, когда страна отметит 100 лет со дня основания КНР. «Сегодня она не готова мериться силами с США», — настаивает французский политолог.

Что касается Америки, то её репутация заметно пострадала из-за текущего кризиса, считает де Монбриаль. Но несмотря на это у президента Дональда Трампа по-прежнему хорошие шансы на переизбрание. По мнению аналитика, в настоящее время США переживают «кризис идентичности», который в следующие 15—20 лет может достигнуть весьма внушительных масштабов.

Тенденция к «американскому отступлению» на международной арене продолжится, утверждает эксперт. Но больших изменений в плане НАТО, к примеру, ждать не стоит. Несмотря на исчезновение основной причины своего существования в лице СССР, альянс продолжает жить, прежде всего потому, что сейчас это «единственная политическая организация, всё ещё объединяющая США и Европу». Также американцы видят в НАТО сильный инструмент, который может пригодиться в противостоянии с Китаем. «Российский вопрос сегодня стал второстепенным. Она — всего лишь пугало, необходимое, чтобы поддерживать жизнь в НАТО, не упоминая при этом Китай», — комментирует де Монбриаль.

Говоря о Европе, аналитик напомнил, что до сих пор ЕС переживал все крупные кризисы, потому что в решающий момент страны осознавали, что распад блока станет «катастрофой для всех его членов и даже для всего мира». Больше всего опасения вызывают популисты, которые набирают силу в Европе. Если когда-нибудь в Германии появится аналог Марин Ле Пен, лидера французского Национального объединения, и тоже будет получать широкую поддержку на выборах, можно начинать переживать за ЕС, констатирует политолог. Но пока такого не предвидится.

На международной арене, на взгляд де Монбриаля, сейчас идёт процесс переоценки многостороннего формата взаимодействия, в корне своём — исключительно западной идеи. Набрав силу, Китай захотел изменить правила принятия решений в международных организациях. «Подъём Китая спровоцировал борьбу за влияние и конфликты интересов в процессе перераспределения власти. Пандемия COVID-19 стала поводом задуматься. Сегодня момент истины», — полагает политолог.

Готов ли Запад пожертвовать своей властью и признать, что миру нужна организованная система управления, даже если в ней не будет перевешивать один лагерь? Конечно, есть вариант, что идею о многостороннем формате отринут и мир станет весьма хаотичным местом, где очень быстро зарождаются конфликты. Но, как подчёркивает аналитик, сегодня многие боятся хаоса — и пандемия помогла им это осознать особенно остро. «Как говорится в одной африканской пословице, «тот, кто увидел пантеру своими глазами, и тот, кто услышал, что о ней кто-то что-то сказал, бегут с разной скоростью».