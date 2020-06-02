Guardian: слишком близко и без масок — власти США опасаются вспышки коронавируса из-за массовых протестов

В Соединённых Штатах губернаторы и мэры выразили свою обеспокоенность массовыми протестами, которые могут привести к росту случаев заболевания новым коронавирусом, сообщает The Guardian. Политики призывают участников демонстраций надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и проходить тестирование на COVID-19.

Губернаторы, мэры и сотрудники Министерства здравоохранения по всей Америке предупредили о том, что из-за массовых протестов после смерти Джорджа Флойда может вырасти число заражённых COVID-19, пишет The Guardian.

Чиновников обеспокоили фотографии протестующих, стоящих близко друг к другу, при этом многие из них не носят маски. Некоторые руководители даже призвали недовольных протестовать «правильно», чтобы защитить себя от нового вируса. Так, в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выразил озабоченность «суперраспространителями» инфекции в митингующей толпе, особенно в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио также призвал протестующих сохранять дистанцию и надевать маски.

В понедельник полиция применила слезоточивый газ против толпы, собравшейся у Белого дома, в то время как Дональд Трамп присутствовал внутри на пресс-конференции. Как отмечает британская газета, такие субстанции, как слезоточивый газ, вызывают у людей кашель, с помощью которого вирус легче распространяется. В воскресенье мэр Вашингтона Мюриел Баузер высказала своё беспокойство массовыми собраниями на улице, в то время как в городе только недавно отменили приказ о самоизоляции. Баузер рассказала, что в городе не все носят маски и не все соблюдают дистанцию, поэтому она призывает каждого задуматься о возможной передаче вируса, изолировать себя от других членов семьи или пройти тестирование. По её словам, государство усиленно работало над выходом на плато и отменой массовых собраний, а теперь ему придётся беспокоиться о новом росте числа заболевших.

Мэр Атланты (штат Джорджия) Кейша Лэнс Боттомс также заявила, что «крайне обеспокоена» распространением коронавируса, а протесты отвлекли её от борьбы с пандемией. В субботу на пресс-конференции она посоветовала тем, кто выходил вечером на митинг, сдать тест на COVID-19. На следующий день в эфире CNN она предсказала, что через пару недель США увидят оборотную сторону протестов. Согласно департаменту здравоохранения Джорджии, в этом штате больше, чем в других, заболевших афроамериканцев.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отметил, что он поддерживает право населения на мирный протест, однако подчеркнул, что эти протесты означают неопределённое будущее. По его словам, недовольство несправедливостью наложилось на недовольство неравенством, которое продемонстрировал двухмесячный карантин. «Мы не знаем, что принесёт лето», — цитирует де Блазио The Guardian. При этом глава операции по отслеживанию контактов Теодор Лонг посоветовал всем участникам митингов носить маски, мыть руки и по возможности соблюдать социальную дистанцию.