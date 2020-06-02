Sky News: Трамп пригрозил использовать армию для подавления протестов

Дональд Трамп заявил, что он мобилизует все доступные федеральные ресурсы, чтобы прекратить бушующие в стране протесты. Американский президент пообещал, что задействует войска, если региональные власти «откажутся предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей», передаёт Sky News.

Дональд Трамп объявил себя «президентом правопорядка» и пообещал применить войска, если власти штатов не смогут остановить яростные протесты, охватившие страну. Он произносил свою речь на фоне демонстрации у Белого дома, которую власти разгоняли с помощью слезоточивого газа, сообщает Sky News.

По словам американского лидера, он мобилизовал все федеральные ресурсы, чтобы подавить протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. «Сначала мы покончим с беспорядками и беззаконием, которые охватили нашу страну. Мы покончим с ними сейчас же», — подчеркнул Трамп.

«Сегодня я рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы контролировать улицы. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей, то я задействую Вооружённые силы США и быстро решу эту проблему за них», — добавил президент.

После выступления Трамп отправился в епископальную церковь Святого Иоанна, также известную как «церковь президентов», которая пострадала во время протестов. «Наша страна — величайшая в мире. Мы обеспечим её безопасность», — поклялся президент, держа руку на Библии.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо раскритиковал президента за разгон протестующих в парке Лафайет. «Он использовал военных для подавления мирной акции протеста, чтобы получить возможность попозировать перед камерами в церкви. Для нашего президента происходящее — всего лишь реалити-шоу. Это позор», — написал политик в Twitter.

Джордж Флойд умер во время ареста в Миннеаполисе. На кадрах задержания видно, что полицейский на протяжении почти девяти минут давит коленом на шею 46-летнего мужчины, который жалуется, что ему трудно дышать, напоминает Sky News.

Ранее семья Флойда призвала не устраивать беспорядки, а повлиять на ситуацию с помощью выборов. «Перестаньте думать, что ваш голос не важен, и голосуйте», — призвал демонстрантов брат покойного.