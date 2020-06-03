Всё недоступнее и дороже — Guardian о кризисе детских садов в США

Пандемия COVID-19 обнажила недостатки в системе ухода за детьми. Тысячи профильных учреждений находятся под угрозой полного закрытия, а американцам, которые с трудом оплачивали детские центры до вспышки заболевания, приходится сталкиваться с ещё более тяжёлой экономической ситуацией, пишет The Guardian.

Пандемия коронавируса обнажила некоторые из самых серьёзных несправедливостей в США, не в последнюю очередь недостатки в системе ухода за детьми. Тысячи профильных учреждений находятся под угрозой полного закрытия, и американцы, которые с трудом оплачивали детские центры до распространения COVID-19, теперь сталкиваются с ещё более тяжёлой экономической ситуацией, пишет The Guardian.

Рост стоимости услуг по уходу за детьми в США — это обостряющаяся проблема. Она усугубляется тем фактом, что возможность получить услуги по уходу за детьми снизилась. Причём более половины населения страны (51%) проживает в регионах, где детсады недоступны вовсе.

По данным Бюро переписи населения, расходы на уход за детьми в США увеличились на 40% в период с 1990-го по 2011 год. В среднем ежегодная стоимость ухода за ребёнком в возрасте от одного до четырёх лет составляет почти $10 тыс. Но эти траты серьёзно варьируются в зависимости от штата — от $5436 в Миссисипи до $24 243 в Вашингтоне.

Ожидается, что пандемия только осложнит ситуацию. Ведь опрос Национальной ассоциации по образованию детей младшего возраста в марте 2020 года показал, что только 11% детских садов смогут пережить закрытие на неопределённый срок без государственной поддержки. Это означает исчезновение учреждений, способных принять 4,5 млн человек. Некоторые из них уже полностью прекращают свою деятельность.

«Людям было непросто до пандемии, а сейчас наступает переломный момент», — заявила изданию представитель организации MomsRising Нина Перес. По её словам, если не помочь детским садам, то не будет никакого экономического подъёма, потому что люди не смогут работать или, по крайней мере, работать в полную силу. Если бы эта сфера услуг получала достаточное финансирование, то «кризиса внутри кризиса» удалось бы избежать, добавляет она.

Более высокие расходы по уходу за ребёнком непропорционально затрагивают женщин. И поскольку из-за пандемии доступ к услугам сокращается, они будут вынуждены уйти с работы или сократить рабочие часы, подчёркивает The Guardian.

По словам издания, расходы на содержание детей в США привели к рекордно низкому уровню рождаемости. При этом средняя заработная плата не успевает за стоимостью предметов первой необходимости.

По оценкам, 24% американских семей с детьми — это матери-одиночки. В то же время США остаются одной из трёх стран в мире, наряду с Папуа-Новой Гвинеей и Маршалловыми Островами, которые не предоставляют работающим женщинам оплачиваемый декретный отпуск.

Жительнице Калифорнии Элизабет Гаона пришлось стать домохозяйкой ещё в 2019 году, потому что её семья не могла позволить себе оплатить уход за детьми. «Мой младший ребёнок родился 5 ноября 2019 года, и в этот момент мы решили, что если я буду работать, это не будет иметь значения, потому что моя зарплата будет полностью уходить на оплату детсада», — заявила она The Guardian.

Мать четверых детей ранее работала уборщицей и продавщицей в продуктовом магазине, получая зарплату в размере около $24 тыс. в год, большая часть которой уходила на уход за детьми. Теперь её семья зависит исключительно от дохода мужа.

«Потеря моего дохода мешает нам оплачивать счета. Я работала, уже находясь на третьем треместре, чтобы попытаться смягчить ущерб, но это мало что изменило и только утомляло меня, — сказала Гаона. — Каждый месяц мы словно участвуем в безумной гонке, чтобы не остаться без электричества. Мы с мужем часто недоедаем, чтобы наши дети могли наесться».

Те, кто занят в сфере ухода за детьми, сталкиваются с низкой оплатой труда. Согласно исследованию Калифорнийского университета, ещё в 2018 году 58% работников отрасли приходилось полагаться на одно или несколько государственных пособий.

«Я работаю в сфере ухода за детьми уже более 10 лет, и только два года назад мне стали платить 15 долларов в час, — говорит 29-летняя Эмили Бест, работающая в детском центре в Массачусетсе. — Почему-то меня и многих моих коллег считают переоценёнными няньками, и это заметно по нашей зарплате. При таких условиях я не могу позволить себе завести ребёнка, поскольку мне понадобится тратить две трети моего дохода на его обучение в моём классе».

Во время пандемии Бест продолжала работать в детском центре, но уже по сокращённому графику. «Мы все беспокоимся относительно того, что произойдёт, когда мы «вернёмся» (к работе в обычном режиме. — ИноТВ). Все ли семьи всё ещё будут хотеть отправить своих детей к нам? Останется ли у нас наша работа?» — заявила Бест The Guardian.