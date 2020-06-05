BI: «глупо и странно» — Билл Гейтс отрицает обвинения в желании чипировать людей

Билл Гейтс опроверг популярную конспирологическую теорию о том, что для спасения мира от пандемий он предлагает чипировать людей. Создатель Microsoft подчеркнул, что это «глупо и странно», а эпидемию коронавируса может остановить появление вакцины и создание коллективного иммунитета.

В среду во время телефонного разговора с журналистами миллиардер и филантроп Билл Гейтс отверг безосновательные обвинения в желании использовать вакцины для чипирования людей, сообщает Business Insider. «Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов, — приводит его слова издание. — Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо или странно».

Гейтс уже в течение многих лет предупреждал об опасности пандемии и призывал мировых лидеров, в том числе Дональда Трампа в конце 2016 года, принять серьёзные шаги по подготовке. В 2015 году на конференции TED Talk он говорил о возможном большом числе жертв, а также отметил, что «хорошо знать, какие дети получили вакцину от кори, а какие нет». Однако речь шла не о микрочипах, а о медицинских картах.

В январе, ссылаясь на это выступление и предоставление Фондом Билла и Мелинды Гейтс $300 млн на борьбу с COVID-19 и поиск вакцины, некоторые праворадикальные группы и аналитики стали распространять онлайн-информацию, что Гейтс как-то связан с возникновением вируса и хочет извлечь из него прибыль.

Американский сайт отмечает, что связанные с коронавирусом теории заговора стали популярными в соцсетях и на телевидении: согласно данным аналитической компании Zignal Labs, которые опубликованы в The New York Times, с февраля по апрель их упоминали 1,2 млн раз. Опрос, проведённый в конце мая Yahoo News и YouGov, показал, что в эти теории верят 28% американцев, при этом среди республиканцев этот показатель составляет 44%, а среди зрителей телеканала Fox News — 50% (для примера, 61% зрителей MSNBC не верит в эти предположения).

Гейтс заявил, что «немного обеспокоен» результатами опроса, но это не помешало правительствам и другим группам по всему миру спонсировать поиск вакцины. Тем не менее миллиардер высказал свои опасения, что после получения вакцины антипрививочные настроения могут создать сложности в достижении коллективного иммунитета, пишет Business Insider.