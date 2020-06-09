Guardian: «у нас даже не измерили температуру» — пассажиры рассказали о неразберихе в британских аэропортах

Первые пассажиры, прибывшие в Великобританию после вступления в силу обязательного 14-дневного карантина в отношении приезжающих в страну, указали на отсутствие проверок на коронавирус в аэропорту и на путаницу в информации о карантине, пишет The Guardian. Кроме того, издание отмечает, что при заполнении специальных анкет в аэропорту не потребовали подтвердить правдивость предоставляемых данных.

На фоне постепенного снятия ограничительных мер, призванных сдерживать распространение коронавируса, с понедельника в Великобритании вступил в силу обязательный двухнедельный карантин в отношении приезжающих в страну. Тем не менее, как отмечает The Guardian, по прибытии из-за границы первых пассажиров, вынужденных следовать требованию, в крупнейшем международном аэропорте Лондона Хитроу возникла «некоторая неразбериха».

Согласно новым правилам, практически всем прибывающим в Великобританию необходимо внести в специальную анкету свои контактные данные, информацию о поездке и адрес, по которому они будут проходить карантин.

Ожидается, что исполнительное агентство Министерства здравоохранения Великобритании Public Health England будет осуществлять выборочные проверки соблюдения меры. Выйти на улицу разрешается исключительно в целях покупки товаров первой необходимости, то есть продуктов или лекарств, но лишь при условии, что это не может сделать никто другой.

Однако, как отмечает издание, оказалось, что при заполнении формы не требуется подтверждения правдивости предоставляемой пассажирами информации. Кроме того, первые прибывшие в страну признались, что удивлены отсутствием каких-либо проверок на наличие у них COVID-19.

«У нас даже не измерили температуру ни в одном аэропорту, ни в Вашингтоне, до того как мы сели в самолёт, ни в Лондоне, когда мы из него вышли», — рассказала Фиона Гатрайт, отметившая, что опасается того, что кто-то из тех, кто летел с ней одним рейсом, мог быть заражён.

При этом прибывшие указали на путаницу в деталях карантина. В то время как некоторым сказали, что они могут свободно выходить в магазин, другим сообщили, что отправляться за продуктами без крайней необходимости запрещено.

Также оказалось, что не все пассажиры были осведомлены о том, что в Великобритании не разрешается покидать территорию своего дома для прогулок с собаками.

Кроме того, у множества людей возникли проблемы с дорогой до места, где они будут находиться во время карантина, так как им рекомендовали избегать общественного транспорта. Однако некоторым пришлось игнорировать рекомендацию.

«В электронном письме, отправленном компанией British Airways, было сказано, что по возможности вас должен встретить член семьи, но у меня тут никого нет, — призналась студентка Лондонской школы экономики Джен. — Там также было сказано, что воспользоваться общественным транспортом и такси можно только в крайнем случае».

Как отмечает The Guardian, девушка опасалась ехать на поезде Хитроу Экспресс, однако немного успокоилась, обратив внимание, что «вокруг почти никого нет».