СТРАНА: крупнейшие аэропорты Украины вошли в список самых заражённых коронавирусом в мире

03:00
Минобрнауки предложило провести выпускные в российских вузах онлайн
Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил провести выпускные в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
03:00
В Петербурге ряду категорий граждан выдадут средства на покупку масок
Власти Петербурга приняли решение о выдаче денег нуждающимся горожанам на приобретение средств индивидуальной защиты.
03:00
«Аэрофлот» приостановил переговоры о партнёрстве с РФС
Переговоры о партнёрстве между компанией «Аэрофлот» и Российским футбольным союзом (РФС) были приостановлены из-за ситуации в авиационной отрасли в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Путин: «Госуслуги» не справились с объёмом заявок на выплаты на детей
Президент России Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с большим количеством обращений на выплаты на детей в первый день.
03:00
Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ во второй половине июня
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня. Об этом, как пишет ТАСС, заявил врио главы ведомства Анзор Музаев.
03:00
Мурашко отметил рост числа смертей от употребления алкоголя в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число смертей от употребления алкоголя в стране начало расти.
03:00
Тарасова сравнила отношение к её легендарному отцу в России и Северной Америке
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, сравнила отношение к её отцу в России и Северной Америке.
03:00
Австрия заявила об отсутствии перспектив скорого открытия границ с Италией
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что перспектива скорого открытия границ страны с Италией отсутствует.
03:00
Онищенко прокомментировал перенос ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с RT прокомментировал перенос сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
03:00
Макгрегор ответил на оскорбительный пост Фергюсона в его адрес
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на оскорбительный пост в свой адрес в социальных сетях со стороны американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона.
03:00
Адмирал Комоедов поздравил с Днём Черноморского флота
Адмирал, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов поздравил с Днём ЧФ.
03:00
Опубликованы документы о преступлениях нацистов в концлагере на территории Крыма в годы войны
Опубликованы документы о преступлениях нацистов в концлагере на территории совхоза «Красный» в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
03:00
СМИ: ФИФА отменила церемонию вручения наград по итогам сезона из-за коронавируса
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно
В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно. Поправки предложены группой депутатов во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»). Об этом заявили в пресс-службе партии.
03:00
Глава UFC заявил, что Нурмагомедов готов провести следующий бой в сентябре
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил ему о готовности провести следующий поединок в сентябре.
03:00
Коронавирусный индекс в России снизился на 10,5 пункта за неделю
Коронавирусный индекс (Covindex) снизился на 10,5 пункта за неделю с 4 по 10 мая и составил 89,1 пункта.
03:00
Эпидемиолог оценил опасность путешествий после пандемии коронавируса
Академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов оценил опасность путешествий после завершения пандемии коронавируса.
03:00
Глава Минздрава назвал условие для возвращения к «нормальной жизни»
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что «возвращение к нормальной жизни» возможно только при разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Заслуженный врач России рассказал, как сохранить психологический комфорт в семье
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев рассказал, как сохранить психологический комфорт в семье в период самоизоляции.
03:00
В Ленобласти сапёры ЗВО вывезли с полигонов более 100 боеприпасов
Саперы ЗВО очистили полигоны в Ленинградской области от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.
03:00
Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой могут избрать нового главу организации.
03:00
Витренко сообщил о своём сокращении из «Нафтогаза»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что его уведомили о сокращении должности.
03:00
В Минпросвещения заявили о переносе ЕГЭ
Минпросвещения России приняло решение перенести ЕГЭ на более поздний срок. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
03:00
Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, который заболел коронавирусом, заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы.
03:00
Володин рассказал, как в Госдуме соблюдают меры предосторожности
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал коллег соблюдать все меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.
03:00
СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону
Следственный комитет России отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону, на чём настаивала генпрокуратура.
03:00
Абдель-Азиз: Нурмагомедов избивал Макгрегора так, будто тот что-то украл
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, вспомнил, как его клиент доминировал над ирландцем Конором Макгрегором в чемпионском бою.
03:00
Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.
03:00
Киркоров, Галустян и Рудковская пожелали Навке и Пескову здоровья
Певец Филипп Киркоров, актёр Михаил Галустян и музыкальный продюсер Яна Рудковская, а также другие российские звёзды шоу-бизнеса пожелали Татьяне Навке скорейшего выздоровления в связи с заболеванием коронавирусом.
03:00
В сети появилось видео боя блогера Олега Монгола с 240-килограммовым соперником
В сети опубликовали видео поединка известного блогера Олега Монгола с 240-килограммовым соперником по имени Григорий.
03:00
Госдума перенесла второе чтение проекта о мерах поддержки бизнеса
Госдума перенесла на неделю рассмотрение во втором чтении законопроекта о новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
В «Зените» назвали беспочвенными слухи об интересе «Милана» к Дзюбе
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг информацию о возможном уходе нападающего команды Артёма Дзюбы в итальянский «Милан».
03:00
ВС Крыма возобновил расследование о зверствах нацистов на полуострове
Верховный суд Крыма отменил постановление о прекращении уголовного дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в годы Великой Отечественной войны.
03:00
В Приморье заявили о подготовке к летнему туристическому сезону
Власти Приморского края заявили о подготовке к летнему туристическому сезону и привлечению туристов с Дальнего Востока.
03:00
Эксперты оценили ситуацию с ценами на перелёты по России
Специалисты сервиса OneTwoTrip заявили о повышении цен на перелёты по России.
03:00
Району Крюково присвоили звание «Район воинской доблести города Москвы»
Столичному району Крюково присвоено звание «Район воинской доблести города Москвы».
03:00
Юран высказался о возможном признании «Зенита» чемпионом РПЛ
Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран поделился мнением о возможном признании санкт-петербургского «Зенита» чемпионом России по футболу сезона-2019/20 в случае его досрочного завершения из-за пандемии коронавируса.
03:00
Психолог оценила необходимость соблюдения режима в самоизоляции
Кризисный клинический психолог Мария Медведева рассказала, что самодисциплина поможет справиться со стрессами от самоизоляции и организовать время с наибольшей эффективностью.
03:00
В Подмосковье художники создали граффити с изображением медсестры
Уличные художники украсили стену одного из домов в подмосковном Одинцове изображением медсестры в образе ангела.
03:00
В Кургане запретили посещать леса до 2 июня
В Кургане из-за высокой пожарной опасности продлили запрет на посещение лесов до 2 июня.
03:00
Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом
Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 с начала пандемии, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
03:00
Юран считает, что большинство клубов РПЛ не против досрочного завершения сезона
Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран выразил мнение, что большинство команд Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержит идею досрочного завершения чемпионата страны.
03:00
В Госдуме оценили необходимость использования масок
Депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.
03:00
Подросток в соцсети угрожал заразить коронавирусом легенду «Арсенала» Райта
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт пожаловался на пользователя соцсетей, который его оскорблял и угрожал заразить коронавирусом.
03:00
Вице-спикер сената Польши ушёл в отставку, чтобы работать врачом
Вице-спикер сената Польши Станислав Карчевский, по профессии хирург, подал в отставку, чтобы работать врачом в условиях коронавирусной пандемии.
03:00
СМИ: «Динамо» интересуется двумя футболистами «Енисея»
Московский футбольный клуб «Динамо» близок к приобретению двух игроков красноярского «Енисея».
03:00
СК расследует инциденты с ИВЛ в Москве и Петербурге
Следственный комитет занимается расследованием инцидентов с аппаратами ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
03:00
Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
03:00
Польша продлила контроль на границах до 12 июня
Власти Польши продлили контроль на границах и запрет на въезд иностранцев до 12 июня.