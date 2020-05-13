СТРАНА: крупнейшие аэропорты Украины вошли в список самых заражённых коронавирусом в мире

Согласно отчёту Европейского агентства авиационной безопасности EASA, две области Украины вместе со всеми аэропортами на их территории попали в список наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом. Как передаёт «СТРАНА», в списке оказались два крупнейших аэропорта страны — Борисполь и Жуляны.

Две области Украины вместе со всеми аэропортами на их территории попали в список наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщается в отчёте Европейского агентства авиационной безопасности EASA.

Список обновляется с начала года, однако в новой версии впервые в нём оказалась Украина. Перечень опасных мест вступит в силу с 14 мая.

По информации EASA, на Украине два наиболее опасных региона — Киевская область и Черновицкая. Под ограничения попали все аэропорты, которые находятся на названной территории: международный аэропорт Борисполь, международный Киев имени Сикорского (Жуляны), а также международный Черновцы.

Как отмечает издание, Борисполь и Жуляны являются крупнейшими аэропортами в стране.