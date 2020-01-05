Bild: новый берлинский аэропорт устарел ещё до своего открытия

Строящийся с 2006 года новый берлинский аэропорт будет, наконец, завершен в нынешнем году, пишет Bild. Впрочем, из-за долгого строительства многие его элементы уже устарели: издание отмечает несовременный дизайн главного зала, старую систему регистрации, устаревшие мониторы и схему расположения взлётных полос.

После многолетней строительной задержки, новый крупный берлинский аэропорт должен, наконец, открыться, пишет Bild. Его запуск планировался ещё 8 лет назад. Что же случилось? Весь мир со смехом наблюдал за немецким «инженерным произведением искусства». Спустя долгие годы постоянные отсрочки и миллиарды потраченных евро он всё же откроется 31 октября 2020 года, однако это уже не «самый современный аэропорт Европы», как утверждалось при начале постройки. Как отмечает издание, всех посетивших аэропорт пассажиров ждёт путешествие во времени.

К примеру, в аэропорту не предусмотрена самостоятельная регистрация и сдача багажа пассажирами, пишет Bild. Дизайн главного зала выполнен в стиле начала нулевых. Издание напоминает, что строить аэропорт начали ещё в 2006 году. С тех пор затраты не его постройку выросли более чем в три раза — вместо анонсированных €2 млрд он обошёлся примерно в €6,5 млрд.

При этом многие элементы «современного аэропорта» должны быть обновлены, отмечает Bild. Например, 750 устаревших мониторов и техника для линии наземного метро, ведущей к аэропорту. Кроме того, в зоне регистрации висят старые лого авиакомпании Lufthansa.

Как отмечает Bild, в новом аэропорту особенно долго строили специальный огромный пассажирский рукав, который предназначен для швартовки больших лайнеров Airbus A380. Проблема состоит в том, что их в новом аэропорту может вовсе не оказаться, поскольку эра крупных лайнеров проходит и Airbus не собирается строить новые A380.

Более того, новый аэропорт не имеет ещё одной особенности современных аэропортов, отмечает издание: его терминалы не расположены между полосами взлёта и посадки. Между тем, подобное расположение ускоряет процесс руления самолётов на полосах.