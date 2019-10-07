Bild: в Германии осудили климатических активистов, решивших парализовать Берлин

Активисты климатического движения Extinction Rebellion считают, что Грета Тунберг слишком безобидна. Они сами предпочитают действовать решительно — например, собираются парализовать привычный порядок жизни в Берлине и заблокировать движение служебного транспорта. Как отмечает немецкий таблоид Bild, активисты за климат нападают и на демократию — а это уже чересчур даже для зелёных Германии.

По мнению климатических активистов движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»), Грета Тунберг слишком безобидна, пишет немецкий таблоид Bild.

С этого момента они намерены мешать повседневной жизни немцев без оглядки на закон, подчёркивает издание. Активисты утверждают, что в сфере климата установилась чрезвычайная ситуация. На этом основании они объявили в Берлине стихийную акцию по блокированию служебного транспорта. Как сообщается в статье, они разбили лагерь перед ведомством канцлера.

Один из основателей движения Роджер Хэллам недавно на короткое время оказался в тюрьме за то, что при помощи беспилотников парализовал воздушное сообщение в Лондоне. В Германии радикальная группа намерена препятствовать «привычному порядку». В их заявлении было сказано, что это, «к сожалению», коснётся и отдельных людей.

Хэллам считает, что защита климата — это «больше, чем демократия». «Если общество действует так аморально, демократия перестаёт иметь значение», — пояснил он. Так протесты превращаются в борьбу, а аргументы — в ненависть, пишет немецкий таблоид.

Даже с точки зрения некоторых зелёных, Extinction Rebellion заходят слишком далеко. Конечно, активисты правы в том, что пакет немецкого правительства по климату — «безответственная шутка», отметил в разговоре с журналистом Bild депутат Европарламента от зелёных Свен Гигольд. «Но: ни в одной демократии нельзя вызывать изменения посредством протестов. В случае с беспилотниками в аэропорту протесты заходят слишком далеко», — подчеркнул политик.

Сходным образом выразился и являющийся спорной фигурой мэр Тюбингена и представитель зелёных Борис Палмер. «Есть веские причины, чтобы наконец требовать решительных действий для защиты климата. Однако тот, кто ради этого выбросит за борт демократию и правовое государство, с большой долей уверенности проиграет и борьбу против изменения климата. Протест — да, восстание — нет», — заявил по запросу Bild Борис Палмер.

Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии Линда Тойтеберг критикует: «В данном случае радикалы используют тему защиты климата для нападения на нашу политическую и экономическую систему. Целенаправленному нарушению права не место в демократических обсуждениях».