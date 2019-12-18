Всех пускать, никого не выпускать — крупнейший аэропорт Германии тонет в пассажиропотоке

Устаревшая техника на пунктах безопасности франкфуртского аэропорта приводит к большим очередям, пишет Stern. Проблема усугубляется из-за сложности во взаимодействии между полицией и частными фирмами по обеспечению безопасности авиаперевозок, а также из-за нехватки квалифицированного персонала.
К началу рождественских праздников в аэропорту Франкфурта вновь ожидаются очереди на пунктах проверки пассажиров и багажа, пишет Stern. Глава аэропорта Стефан Шульте заявил: «Мы делаем всё, что можем. Однако очередей не избежать».
Как отмечает издание, два устаревших терминала франкфуртского аэропорта (самого загруженного в Германии) уже не способны справляться с нагрузкой в 70 млн пассажиров в год. Самым слабым местом являются 179 пунктов контроля пассажиров и багажа, которые преимущественно оснащены устаревшей техникой.
Новая техника уже используется в аэропорту Мюнхена, пишет Stern, однако её использование во Франкфурте пока не одобрено местной полицией, желающей провести собственные испытания новых средств безопасности. Медлительность органов внутренних дел была раскритикована руководством франкфуртского аэропорта, основной клиент которого — авиакомпания Lufthansa — уже давно постепенно перемещает свою деятельность в Мюнхен. По словам представителей Lufthansa, недопустимо, что в крупнейшем аэропорту ФРГ люди из-за очередей не успевают на свои рейсы, а также проводят на контроле безопасности больше времени, чем в самом полёте.
Ещё одной причиной проблем является сложное взаимодействие между различными участниками процесса авиаперевозок, пишет издание: авиакомпании сообщают аэропорту о количестве пассажиров, аэропорт передаёт эти данные полиции, которая высчитывает необходимое количество персонала для контроля и обращается за ним к частным компаниям. По словам представителей полиции, их требования часто не выполняются из-за недостатка сотрудников в частных фирмах. В свою очередь, представители фирм по обеспечению безопасности полётов отмечают, что полиция зачастую предоставляет им устаревшие данные. Кроме того, существуют проблемы с поиском надёжных сотрудников, способных сохранять дружелюбие и спокойствие во время тяжёлых рабочих смен, а также обладающих пространственным воображением.
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