ABC News: Трамп обещает вернуть американских детей в школы — учителя боятся всплеска COVID-19

В США идут споры о том, открывать ли школы осенью и какие меры должны соблюдаться в классе в разгар пандемии, передаёт ABC News. Как отмечает телеканал, нынешние инструкции, предусматривающие обязательное ношение масок и большое расстояние между партами, президент Трамп считает излишне жёсткими и непрактичными. Однако учителя опасаются, что без этих мер предосторожности школы могут стать новыми очагами заболевания.

А теперь о дискуссии по поводу возобновления работы школ. Многие намерены начать осенний семестр в следующем месяце, но безопасно ли это в разгар пандемии? Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что полные классы и отсутствие дистанцирования представляют наибольший риск, но президент Трамп настаивает на том, что осенью учащиеся должны находиться в этих зданиях. Репортаж корреспондента ABC News Тревора Олта.



Сегодня администрация Трампа настаивает на возвращении учащихся в школы в разгар пандемии.



БЕТСИ ДЕВОС, министр образования США: Детям надо быть в школе, им нужно учиться, им нужно двигаться дальше.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы будем оказывать большое давление, чтобы осенью ваши школы открылись.



Нынешние инструкции CDC для возобновления работы школ, включающие в себя масочный режим и расстояние в шесть футов между партами, президент Трамп назвал «очень жёсткими» и «очень непрактичными вещами». Сегодня министр образования Бетси Девос заявляет, что эти инструкции должны быть гибкими.



БЕТСИ ДЕВОС: Нет данных, которые бы указывали на то, что детям опасно возвращаться в школу.



Но CDC утверждает, что без мер по минимизации риска посещение уроков всем классом представляет самую большую угрозу распространения COVID-19. Некоторые родители говорят, что с большими предосторожностями очная учёба может стать огромным облегчением и необходимым условием для того, чтобы их дети получали знания.



ЛИНДСИ НЕЛЬСОН, мать: Без этой мотивации они не видят причин заниматься. Так со многими детьми.



Однако мать из штата Вирджиния, Кэтрин Смарт, предупреждает о том, как быстро может передаваться вирус внутри семьи.



КЭТРИН СМАРТ, учительница: Я слышу много разговоров о том, что молодёжь — плохой переносчик вируса. Моя семья — одна большая единица наблюдения…



Учительница старшей школы говорит, что вся её семья болела на протяжении месяца, после того как инфекцию в дом принёс её 19-летний сын.



КЭТРИН СМАРТ: Я считаю, снова поместить детей и учителей в эту среду — это жутко. Особенно потому, что, даже если мы сможем чередовать учеников, мы не сможем чередовать преподавательский состав.



В округе Хила, штат Аризона, от вируса умерла Кимберли Бёрд, преподававшая 30 лет и пользовавшаяся всеобщей любовью. Она подхватила инфекцию, когда вела уроки онлайн, находясь в одном помещении с двумя другими учителями. Школа заявила, что следовала всем протоколам, но вспышка вируса всё равно произошла.



Сегодня министр Девос, отвечая на настойчивые расспросы, не дала никаких инструкций о том, что следует делать школам в случае вспышки заболевания.



БЕТСИ ДЕВОС: Где появятся небольшие очаги (COVID-19. — ИноТВ), с этим можно будет справиться на уровне отдельных школ или отдельных случаев.



Тревор Олт сейчас с нами на связи из Нью-Йорка. Тревор, сегодня администрация Трампа заявила, что новые инструкции CDC по возобновлению работы школ могут появиться на этой неделе.



ТРЕВОР ОЛТ, корреспондент ABC News: Так и есть, Том. Вице-президент Пенс объявил, что CDC обновит эти инструкции. По его словам, администрация Трампа не хочет, чтобы они были, цитирую, «слишком жёсткими». Мы пока не знаем, какими они будут. Но профсоюз учителей в Лос-Анджелесе, втором по величине школьном округе страны, уже говорит, что для составления плана безопасного осеннего возвращения учеников просто-напросто недостаточно времени. Том?



Последние подробности рассказал Тревор Олт. Ясно, Тревор, спасибо.



Дата выхода в эфир 12 июня 2020 года.