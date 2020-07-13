WSJ: в японских парках аттракционов запрещают кричать — чтобы сдержать коронавирус

Посетителям парков развлечений в Японии рекомендовали не только надевать маски, но и не кричать на аттракционах, для того чтобы не допустить распространения коронавируса воздушно-капельным путём, сообщает The Wall Street Journal. Тем не менее первые после возобновления работы парков любители острых ощущений сочли требования слишком строгими.

Руководство японского парка развлечений Fuji Q Highland обнародовало видеоролик, на котором главные исполнительные директора Дайсукэ Ивата и Коитиро Хориути прокатились на одном из основных аттракционов в масках и в полной тишине, сообщает The Wall Street Journal. «Пожалуйста, кричите в глубине души», — обратились к посетителям авторы видео.

Таким образом, в парке призвали любителей острых ощущений наслаждаться аттракционами, но не кричать на них, для того чтобы не допустить распространения коронавируса воздушно-капельным путём.

Как и большинство других парков Японии, вновь открывших свои двери для посетителей в мае этого года, Fuji Q Highland следует рекомендациям ассоциаций тематических парков, которые, в свою очередь, прислушиваются к экспертам в области здравоохранения.

При этом соблюдение ограничений для сдерживания распространения коронавируса в стране носит добровольный характер. Ношение масок в Японии не является обязательным, но в настоящее время это повсеместное явление.

«Здесь просто невозможно не закричать. Это своего рода пытка — вернуться в любимое место в мире и не иметь возможности кричать и наслаждаться всем на сто процентов», — призналась студентка Рика Мацуура в Disneyland в Токио.

В корпорации Oriental Land Co., владеющей парком, отметили, что нарушителей не станут наказывать, однако призвали всех отдыхающих думать о безопасности окружающих.

«Вы не увидите требований не кричать в Disneyland в других странах. Это слишком строго, — приводит WSJ слова одного из посетителей Юки Судзуки. — Если крик вырывается, ничего не поделаешь».

Посетительница Нацуми Кумасава признаётся, что пыталась просить не кричать свою трёхлетнюю дочь. «В итоге она всё время кричала. Уми первый раз в Disneyland, так что ничего не поделаешь», — отметила Кумасава.

Владельцы Fuji Q Highland заявили, что решили создать видеоролик после получения множества жалоб на просьбу ассоциации тематических парков не издавать громких звуков, выполнение которой посетители сочли невозможным, пишет WSJ.

Одной из немногих, кому удалось совладать с эмоциями во время посещения парка, стала воспитательница в детском саду Нацуми Гока. Девушка рассказала, что беспокоилась относительно того, что камера может заснять, как она кричит, несмотря на надетую маску. В итоге Гока призналась, что, пытавшись всё время контролировать эмоции, не получила никакого удовольствия от аттракционов.