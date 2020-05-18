Handelsblatt: пандемия усугубила рецессию в японской экономике

Падение японской экономики началось ещё в прошлом году и было усугублено пандемией коронавируса, пишет Handelsblatt. Сильнее всего пострадало частное потребление, однако негативный эффект удалось сгладить за счёт повышения госрасходов и выделения пакетов помощи. На данный момент вопрос состоит в том, удастся ли экономике Японии быстро восстановиться после отмены чрезвычайного положения.

На первый взгляд пандемия не очень сильно ударила по японской экономике, пишет Handelsblatt: ВВП страны сократился на 0,9%, в то время как в США падение составило 1,2%, в Германии — 2,2%, а во Франции и вовсе 5,8%.

Однако на самом деле Япония пострадала столь же сильно, как и ФРГ, отмечает издание: статистическая картина искажается из-за того, что в 2019 году в стране произвели повышение налога на добавленную стоимость. На самом деле падение японской экономики началось ещё в конце прошлого года: в итоге реальное сокращение японского ВВП с добавлением ущерба от пандемии сопоставимо с немецким, притом что японские власти не вводили столь радикальных карантинных мер.

Что касается прогнозов, то в текущем квартале экономисты ожидают падения ВВП на 7—10%, что не так много в сравнении с другими странами, однако, согласно предсказаниям Goldman Sachs, за весь год экономика Японии просядет на 6,5%.

Как отмечает Handelsblatt, от пандемии сильнее всего пострадало частное потребление. Граждане и предприятия снизили свои расходы на 0,7 и 0,5% соответственно: ещё сильнее снизились инвестиции в новые дома и жильё. Сильно упали показатели экспорта: негативный эффект от пандемии удалось сгладить за счёт увеличения инвестиций и расходов государства.

Кроме того, государство предоставляет дополнительную поддержку, пишет издание. Уже начал действовать первый пакет помощи, предоставляющий кредитные гарантии предприятиям и населению: второй дополнительный бюджет, по словам премьера страны Синдзо Абэ, находится на стадии планирования.

Отныне важный вопрос заключается в том, сумеет ли японская экономика планово возобновить свою работу, пишет Handelsblatt. На прошлой неделе правительство прекратило чрезвычайное положение в 39 из 47 префектур страны. На этой неделе режим ЧП могут отменить в экономически важных Токио и Осаке. Впрочем, особенно медленно, вероятно, будут восстанавливаться регионы с уязвимой экономической структурой — к примеру, зависимые от туризма. Пока неизвестно, когда туристический поток сможет восстановиться: кроме того, пандемия понизила желание самих японцев путешествовать в другие страны.