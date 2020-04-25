Newsweek: японский мэр заявил, что женщины тратят в магазинах больше времени, чем мужчины

Комментируя меры по социальному дистанцированию в супермаркетах, мэр города Осака Ичиро Матцуи заявил, что женщинам требуется больше времени на покупку продуктов, нежели мужчинам, пишет Newsweek. Позднее он пояснил, что женщины склонны выбирать лучший вариант из множества товаров, тогда как мужчины быстро берут то, что им сказано.
В минувшую пятницу мэр города Осака Ичиро Матцуи посетил пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопрос о том, как можно сократить количество покупателей в супермаркетах для снижения риска распространения коронавируса, пишет Newsweek. В частности, Матцуи заявил, что женщины тратят больше времени на закупку продуктов, чем мужчины.
Позднее Ичиро объяснил своё высказывание: «Женщины тратят больше времени на покупку продуктов, поскольку изучают сразу несколько разных товаров и выбирают наилучший вариант. Мужчины же быстро берут, то, что им сказано и не задерживаются в магазине. Это помогает избегать контактов с другими».
Кроме того, Ичиро предложил меру, в рамках которой жителям Осаки будут предписаны дни посещения магазинов в зависимости от дня их рождения, сообщает Newsweek. Люди, рождённые в нечётные месяцы будут посещать магазины в разные дни с людьми, рождёнными в чётные месяцы: по мнению Ичиро, это позволит избежать очередей в супермаркетах.
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