Bloomberg: эксперты не верят в возможность проведения Игр в Токио в 2021 году

Олимпиада в Токио вряд ли состоится в 2021 году, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов по вирусам. Дело в том, что пандемия коронавируса в мире к тому времени может ещё полностью не завершится.

К следующему лету в разных странах распространение крайне заразного вируса COVID-19, который уже по всему миру унёс жизни более 200 тысяч человек, будет находиться на разных этапах.

Некоторые эксперты в сфере здравоохранения выражают мнение, что из-за этого будет сложно проводить такое крупномасштабное мероприятие, как Олимпийские игры.

В случае его проведения в отношении зрителей и спортсменов из более чем 200 стран и регионов потребовалось бы проводить массовое тестирование и применять меры карантина. Подобный «логистический процесс», как отмечается в статье, скорее всего, неосуществим.

Японии, возможно, удастся обуздать вирус к Играм следующего года, но вот у других регионов, таких как США, Африка или Бразилия, сделать это, наверное, не получится.

Таким образом для спортсменов будут созданы неравные условия для соревнования, приводит издание мнение профессора Норио Сугая из Университета Кэйо.

Игры, первоначально запланированные на лето 2020 года, были отложены из-за пандемии коронавируса в США и Европе.

В мире этой болезнью заразились уже более 3,2 миллиона человек. В то время как в Японии наблюдается некоторый успех в сдерживании вируса после объявления чрезвычайного положения в начале апреля. В стране подтверждено около 14 тыс. случаев заболевания, что намного меньше, чем в некоторых других крупных экономиках, пишет Bloomberg.