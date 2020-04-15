Аргентинское издание нашло сходство между коронавирусом и американским бойкотом Олимпиады-80

Из-за пандемии коронавируса и переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио многие спортсмены не смогут осуществить свою мечту и поучаствовать в главных играх своего поколения. Как пишет издание Clarin, так произошло и 40 лет назад, однако это случилось по другим причинам: многие страны по примеру США не поехали на Олимпиаду в Москву.

Перенос Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса положил конец олимпийской мечте многих атлетов, которые не смогут участвовать в главных играх своего поколения. Как пишет Clarin, 40 лет назад поколение спортсменов из Аргентины и других государств столкнулось с похожей ситуацией, хотя причины у нее были совсем другие. Речь идёт о тех, кто не принял участие в Олимпийских играх 1980 года в Москве из-за призывов США бойкотировать Игры.

В конце 1979 года СССР ввёл войска в Афганистан. В разгар избирательной кампании президент Джеймс Картер предупредил, что если Советский Союз не выведет войска из этой страны до определённой даты, США «во имя всеобщего мира» будут бойкотировать Олимпийские игры.

К США присоединились очень многие страны. По данным Международного олимпийского комитета, из 65 стран, которые не приняли участие в Олимпиаде, от 45 до 50 поступили так из-за протеста, который первым придумал Картер.

Некоторые союзники США, например, Великобритания, Франция и Австралия, позволили своим спортсменам выступать на Играх под олимпийским флагом. Также на Олимпиаду в Москву прибыли атлеты с Кубы, из Мексики, Венесуэлы и Бразилии.

Некоторые страны решили не участвовать по другим причинам. Например, Тайвань отказался отправиться на Олимпийские игры из-за решения, по которому он был обязан выступать на соревнованиях, используя название Китайский Тайбэй. Среди тех, кто поддержал США, были ФРГ, Канада, Япония, Турция, Норвегия и Аргентина.

После встречи аргентинского министра экономики Хосе Мартинеса де Оса, советника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского и советника президента Картера Ллойда Катлера Министерство иностранных дел Аргентины опубликовало заявление, в котором оно «рекомендовало» аргентинским атлетам не принимать участия в Олимпийских играх в Москве.

«Со стороны многих это было чистое лицемерие. Военная хунта во главе с Хорхе Рафаэлем Виделой, весьма жестоким руководителем Аргентины, совершившим не одно преступление, поддержала решение американского правительства и запретила спортсменам ехать в Москву. Как ни странно, несмотря на бойкот Олимпиады диктатура в Буэнос-Айресе продолжала вести торговлю с Советским Союзом, для которого она в те времена была одним из самых важных поставщиков зерна», — пишет автор статьи.

Аргентина не смогла принять участие в Олимпийских играх впервые за 68 лет. Это стало самым настоящим ударом для многих спортсменов, которые уже прошли квалификационный отбор и имели все шансы выиграть медали на соревнованиях в Москве.

Например, десятиборец Тито Штайнер. Он родился в Парагвае в 1952 году, затем получил аргентинское гражданство. Олимпиада в Москве должна была стать апогеем его спортивной карьеры, а благодаря серебру на Панамериканских играх 1979 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, он даже мечтал, что взойдёт на олимпийский пьедестал.

Алехандро Лекоту было 19 лет, и он считался лучшим аргентинским пловцом, когда узнал, что не сможет соревноваться на Олимпиаде 1980 года в Москве.

«Я был очень разочарован тем, что был олимпийским атлетом, но не смог поехать на Игры», — рассказал спортсмен.

Как заключает издание, Штайнер и Лекот — лишь некоторые из аргентинских спортсменов, которые не смогли поехать в Москву. Не смогли поехать и сборные по футболу и хоккею на траве, а также сборная по баскетболу, для которой это решение стало очень тяжёлым ударом. Именно это поколение аргентинских спортсменов лучше всего представляет, что значит не участвовать в Олимпийских играх.