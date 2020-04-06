Parlamentní listy: демонтаж памятника Коневу — позор для всего чешского народа

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Le Figaro: борьба с коронавирусом в России сделала ранее незаметного Собянина вторым человеком в государстве Le Figaro
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Welt: итальянский комик обвинил немцев в том, что они до сих пор считают себя высшей расой Die Welt
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Более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом в Испании
В Испании примерно 19,4 тыс. медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании.
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Кержаков считает, что в борьбе за чемпионство в РПЛ уже нет интриги
Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение, что в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) отсутствует интрига.
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RT открыл статистику просмотров YouTube в ответ на обвинения ФБК в накрутке
Телеканал RT открыл статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Любови Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, которая заявила, что RT накручивает просмотры на видеохостинге.
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Прокуроры выявили фейки о коронавирусе в пяти регионах России
Сотрудники прокуратуры выявили недостоверные сообщения о коронавирусной инфекции COVID-19 в пяти российских регионах. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
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Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа упали на 51% в начале 2020 года
В Федеральной таможенной службе (ФТС) отметили, что доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе — феврале 2020 года упали на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
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Песков: Путин минимизировал очные контакты
Российский президент Владимир Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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Два ребёнка погибли при пожаре в Ростовской области
Два ребёнка погибли в результате пожара в частном доме в городе Батайске Ростовской области.
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Ефимова призналась, что несколько раз задумывалась о завершении карьеры
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что в прошлом не раз задумывалась о завершении спортивной карьеры.
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Ефимова рассказала о попытках спортсменов с ней познакомиться
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о попытках спортсменов познакомиться с ней.
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Кержаков считает Кокорина лучшим нападающим в России по технической оснащённости и скорости
Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение о нападающем Александре Кокорине, выступающем на правах аренды в «Сочи».
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В Кремле сообщили о переговорах Путина и Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление координации в борьбе с коронавирусом.
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В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В правительстве Бурятии сообщили о первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
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В Бурятии заработали дополнительные лаборатории по выявлению коронавируса
В Улан-Удэ начали работу дополнительные лаборатории по выявлению коронавируса.
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В Москве составили 160 протоколов против нарушителей самоизоляции
В Москве составлено более 160 протоколов по административным правонарушениям в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса.
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Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
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Сёмин рассказал, как проводит время в самоизоляции
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, чем занимается во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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Власти Москвы рассказали об уровне заражаемости молодёжи коронавирусом
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что коронавирусной инфекцией COVID-19 одинаково часто заражаются как пожилые, так и молодёжь.
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В Госдуме прокомментировали начало тестирования на коронавирус на дому
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT поддержал тестирование на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
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В Кремле сообщили о подготовке к телеконференции ОПЕК+
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виртуальная конференция ОПЕК+ перенесена на четверг, 9 апреля, по техническим причинам. Российская сторона ведёт подготовку к конференции.
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В Испании 637 человек скончались от коронавируса за сутки
В Испании 637 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
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Заразившийся коронавирусом тренер «Локомотива» находится в стабильном состоянии
Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино, заразившийся коронавирусом, находится в стабильном состоянии.
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Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
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В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Его выступление транслировал телеканал NHK.
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Норвежская биатлонистка Сулемдал завершила карьеру в возрасте 30 лет
Шестикратная чемпионка мира по биатлону норвежка Сюннёве Сулемдал приняла решение о завершении карьеры.
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На Украине завели дело из-за пожара в чернобыльской зоне
Украинская полиция возбудила уголовное дело в связи с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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Путин и Пашинян обсудили по телефону борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и двухстороннего сотрудничества.
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Сёмин заявил, что руководство «Локомотива» не обсуждало с ним урезание зарплаты
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что руководство клуба не разговаривало с ним о возможном урезании зарплаты.
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В Подмосковье за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом
В Московской области скончались пять пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в заявлении регионального оперативного штаба.
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В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Исследования на коронавирус будут оплачиваться по программе ОМС
Лабораторные исследования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в России будут оплачиваться по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
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СМИ: У НОК США возникнут финансовые проблемы из-за переноса Олимпиады
Перенос Олимпийских игр отложил на год финансирование Олимпийского комитета США в размере $200 млн, которые должны были пойти на обеспечение национальных сборных команд.
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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 700.
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Заседание правления СБР перенесено на 7 апреля
Заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) перенесено на 7 апреля.
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Выплаты оставшимся за рубежом россиянам начнут поступать 6 апреля
Первые выплаты на банковские карты российских граждан, которые пока не могут покинуть другие страны и вернуться в Россию на фоне пандемии коронавируса, начнут поступать в понедельник, 6 апреля.
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Американская актриса Ли Фьерро умерла из-за коронавируса
Американская актриса Ли Фьерро скончалась в возрасте 91 года в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией CОVІD-19.
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В России до конца 2020 года не будут штрафовать застройщиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что штрафные санкции к застройщикам многоквартирных домов не будут применяться с 2 апреля 2020 года до 1 января 2021 года. Об этом информирует Интерфакс.
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Во Франции выписали 480 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полицейские выписали уже 480 тыс. штрафных квитанций нарушителям режима самоизоляции.
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В Москве ещё 12 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве в течение выходных из больниц выписали ещё 12 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимым перекрытие административных границ в регионах и призвал власти российских субъектов Федерации не путать региональные полномочия с федеральными.
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ESPN: Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном на UFC 249
Американский боец Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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Число инфицированных коронавирусом в Израиле превысило 8,6 тысячи
Число пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19» в Израиле за последние сутки выросло почти на 600 человек и достигло 8611.
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Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.
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Скабелка не останется главным тренером «Барыса»
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» и белорусский специалист Андрей Скабелка не достигли договорённости о продлении сотрудничества.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 390
Число подтверждённых в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 390.
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За сутки в России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 6343. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Милевский о чемпионате Белоруссии: для нас странно, что мы продолжаем играть
Экс-форвард «Тосно», а ныне нападающий «Динамо-Брест» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Белоруссии.
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Росздравнадзор зарегистрировал первый российский экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре первый российский экспресс-тест, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз», который должен быстро выявлять коронавирусную инфекцию COVID-19.
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На Украине рассказали о ситуации с пожаром в чернобыльской зоне
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказала о ситуации с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения.
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В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.