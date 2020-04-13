Newsweek: российский МИД напомнил Госдепу, кем был первый человек в космосе

МИД России раскритиковал Госдепартамент США за то, что ведомство в своём сообщении, посвящённом Международному дню космонавтики, не удосужилось упомянуть о национальности и имени первого человека в космосе Юрия Гагарина, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, российское министерство назвало такой шаг своих американских коллег «дезинформацией» и «подлым приёмом эпохи пост-правды».
Министерство иностранных дел России отчитало Госдепартамент США за то, что американское ведомство решило не упоминать советского космонавта Юрия Гагарина в своём сообщении в Facebook, посвящённом Международному дню полёта человека в космос, пишет Newsweek.
Российский МИД раскритиковал своих американских коллег и обвинил их в «дезинформации» из-за того, что они предпочли проигнорировать национальность и имя Гагарина, который 12 апреля 1961 года стал первым человеком в истории, совершившим полёт в космическое пространство. Его 108-минутный оборот вокруг Земли стал огромным достижением в рамках космической гонки между СССР и США и превратил Гагарина в звезду мирового масштаба.
Российские власти, судя по всему, попытались исправить такую невнимательность Госдепа, что стало далеко не первой жалобой МИД на то, что западные страны стараются переписать некоторые исторические эпизоды.
«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Не упомянуть об этом — это дезинформация и подлый приём эпохи пост-правды», — заявил МИД на своей странице в Facebook.
К посту также прилагалась фотография улыбающегося Гагарина, который погиб в 1968 году в ходе тренировочного полёта. В своём же сообщении Госдепартамент просто написал следующее: «59 лет назад был совершён первый полёт человека в космос». Американское ведомство отказалось прокомментировать Newsweek данный эпизод.
«Советские космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, первый мужчина и первая женщина в космическом пространстве, посетили ООН в 1963 году», — написал по этому поводу в Twitter офис ООН в Женеве. Этим постом впоследствии поделился в том числе аккаунт российского МИД.
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