Бывший сотрудник Госдепа: вашингтонский истеблишмент делает из России врага номер один

Критиковать Китай невыгодно, бороться с радикальным исламом неполиткорректно — но, к счастью для американской элиты, есть Россия, которую всегда можно объявить врагом, отмечает бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уайтон в интервью Fox News. По его словам, ненависть истеблишмента к Трампу во многом происходит от нежелания пересмотреть внешнюю политику Америки.

Кристиан Уайтон работал старшим советником в Госдепартаменте, теперь он исправился. Сегодня он с нами на прямой связи. Итак, Кристиан, это действительно спор о политическом курсе. Если бы у нас была возможна честная дискуссия о политическом курсе, разве это не было бы лучше для нас всех? Разве это не сделало бы нас самих лучше?



КРИСТИАН УАЙТОН, бывший сотрудник Госдепартамента: Да, это было бы намного лучше. Похоже, что горстка нытиков из «глубинного государства», причитающих по поводу рабочего процесса: их, мол, оттеснили, с ними не советуются… Притом что они на три уровня ниже в иерархии Госдепартамента и работают против президента… Похоже, что речь действительно идёт о политическом курсе, о сопротивлении Дональду Трампу.



На самом деле, это началось ещё до того, как он принёс президентскую присягу, когда ФБР подставило генерала Флинна вскоре после его вступления в должность, но на основании его разговора с российским послом, состоявшегося до вступления в должность… Все эти утечки информации, вся эта энергичная борьба с Дональдом Трампом на самом деле происходит от желания сделать из России врага номер один и начать третью мировую войну.



Если бы я ничего не знал, если бы я не мариновался последние 35 лет в Вашингтоне и кто-то просто сказал бы мне: «Почитай часок «Википедию» и скажи, кто больше всех угрожает Соединённым Штатам», — только черепно-мозговая травма могла бы помешать мне прийти к выводу, что это Китай. Но я никогда не слышу этого ни от кого в Вашингтоне. Вместо этого — бесконечный парад вашингтонских бюрократов и кадровых дипломатов, читающих мне лекции о России. Как они… Мне кажется, они потеряли нить!



КРИСТИАН УАЙТОН: Да, и, конечно же, сегодняшние (выступавшие на слушаниях по импичменту. — ИноТВ) кадровые дипломаты были архетипичны. Они похожи на людей, которые сидели в одиночестве на большой перемене.



И неспроста.



КРИСТИАН УАЙТОН: Но вы совершенно точно подметили: сегодняшние угрозы — это Китай, радикальный ислам…



Да.



КРИСТИАН УАЙТОН: Может быть, Северная Корея. Может быть, Иран. Вот они, скажем так, борются против нас, они угрожают Западу.



Есть ещё наркокартели, которые ежегодно убивают 70 тысяч американцев. Да, именно.



КРИСТИАН УАЙТОН: Да, что-то в этом роде... Но что если вы не можете решать эти проблемы? Что если вы — Барак Обама и Джо Байден и не можете особо ругать Китай? Что если бороться с радикальным исламом неполиткорректно? Вам же нужно что-то, чтобы показать, какой вы жёсткий? Всё нормально, есть же Россия! Я действительно считаю, что таковы были их мотивы.



И примечательно, что, когда я во второй раз пришёл в Госдепартамент, на заре администрации Трампа… Где был Китай в этой матрице угроз? Везде только и звучало: «Россия, Россия, Россия». Такое оживление…



Можно вопрос? Мадлен Олбрайт была госсекретарём, Билл Клинтон назначил её, когда его переизбрали на второй срок. В Вашингтоне перед ней преклоняются: она из старой гвардии, очень солидна… Она покинула этот пост, основала консалтинговую фирму и разбогатела на китайских деньгах. Albright Group. И никто никогда об этом не говорит. Как же это позволено — человек уходит с высокого правительственного поста, сотрудничает с нашими врагами, в процессе этого обогащается, и никто в прессе или официальном Вашингтоне об этом даже не упоминает?



КРИСТИАН УАЙТОН: Да, очень неудобно, когда об этом упоминают! Сынок Байдена не только обогатился, имея синекуру в коррумпированной украинской фирме и даже не показываясь на работе, он также получил очень много денег в Китае! Об этом на самом деле не слишком часто говорят. Но это что-то вроде повторяющейся истории. С Киссинджером тоже так.



Да, я знаю.



КРИСТИАН УАЙТОН: Люди сопровождают генеральных директоров в Китае и других, скажем так, враждебных Соединённым Штатам странах, обогащаются, а потом, вернувшись, обвиняют Дональда Трампа в непатриотичности!



Да, а потом вы просыпаетесь утром, а они уже контролируют Национальную баскетбольную ассоциацию! И вы такие: «Как так вышло?!» О, это дело рук Мадлен Олбрайт! Хорошо. Надо, по крайней мере, воздать ей должное.



Рад был вас видеть сегодня, Кристиан. Большое спасибо.



КРИСТИАН УАЙТОН: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 13 ноября 2019 года.