wPolityce: сейм Литвы осудил российскую «фальсификацию истории» и поддержал Польшу

Литва подвергла критике политику «исторического ревизионизма», которой в последнее время придерживаются российские власти. В принятой единогласно парламентской резолюции говорится, что Россия прибегает к дезинформации в преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, сообщает wPolityce.

Во вторник литовский сейм принял резолюцию, осуждающую политику исторического ревизионизма, проводимую Россией, и распространение дезинформации. Проект резолюции был представлен Линасом Линкявичюсом, министром иностранных дел Литвы, который по совместительству является депутатом. Документ был принят единогласно, пишет wPolityce.

«Эта резолюция также является выражением солидарности с Польшей, которую российские власти обвиняют в соучастии в развязывании Второй мировой войны», — заявил Линкявичюс в парламенте. Он отметил, что, по мнению его страны, одной из причин начала войны стало подписание пакта Молотова — Риббентропа и его секретных протоколов, разделяющих Европу.

Обращаясь к депутатам, министр отметил, что в последнее время Россия усилила распространение пропаганды, которая искажает историческую правду. Такие действия, по мнению политика, непосредственно связаны с предстоящей 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны в Европе.

В документе литовский сейм подчёркивает, что он «уважает память тех, кто боролся с нацизмом», но также «осуждает Россию за то, что она отрицает роль Советского Союза в развязывании войны и оспаривает советские преступления, совершённые в Центральной и Восточной Европе уже после войны».

В резолюции содержится призыв к Европейскому парламенту, парламентам Центральной и Восточной Европы и к международному сообществу — «сообща сопротивляться действиям России». Цель дезинформации, распространяемой российскими властями, заключается в том, чтобы оправдать свою нынешнюю агрессивную политику и агрессию против соседних стран, укрепить недоверие среди западного сообщества и разрушить единство ЕС и НАТО, говорится в резолюции.