DT: в Лондоне увидели угрозу в испытаниях российского космического аппарата

Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал Министерство обороны страны разработать стратегию противодействия исходящей от России угрозе британским спутникам, передаёт The Daily Telegraph. В России отвергают все обвинения в испытании противоспутникового оружия, отмечая, что привержены обязательствам по исследованию космоса в мирных целях.

Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд предостерёг от размещения оружия в космосе, предупредив, что разрешение России разрабатывать противоспутниковое оружие может поставить под угрозу британскую систему GPS, пишет The Daily Telegraph.

«Каждый аспект нашей жизни зависит от GPS. Платёжные системы, сельское хозяйство, машиностроение, современная промышленность и оборона. Потеря GPS может помешать навигации», — заявил политик.

Элвуд, заручившись поддержкой целого ряда парламентариев, призвал Министерство обороны Великобритании разработать стратегию противодействия угрозе в условиях создания Россией новых технологий.

Ожидается, что в ответ на испытание Россией в космическом пространстве объекта «с оружейными характеристиками», в котором Москву обвинили Лондон и Вашингтон, Эллвуд обратится к министру обороны Бену Уоллесу с просьбой «признать, что эта разработка должна быть в центре комплексного обзора».

Как отмечает издание, речь идёт о комплексном обзоре приоритетов внешней политики, безопасности, обороны и развития, который рассмотрит «долгосрочные стратегические цели национальной безопасности и внешней политики» Великобритании. Хотя обзор, о проведении которого было объявлено в феврале, будет завершён до конца года, Элвуд призвал ускорить работу над ним.

Член комитета по иностранным делам британского парламента Боб Сили также призвал «существенно стратегически корректировать» подход Великобритании к России и Китаю. Парламентарий предупредил, что уничтожение спутников грозит «возвращением в средневековье».

Как отмечает The Daily Telegraph, комитет по обороне совместно с заместителем советника по национальной безопасности Алексом Эллисом поднимет вопрос о российских действиях в космосе на заседании во вторник.

При этом российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил, что Россия «наращивает свою военную активность, точка». Так, по его словам, несмотря на пандемию страна провела масштабные учения с участием 150 тыс. военнослужащих.

Отвечая на вопрос об обвинениях в адрес страны в испытаниях противоспутникового оружия, Фельгенгауэр отметил, что это не стало ни для кого «откровением», так как Россия этого не скрывает.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России отметили, что Москва привержена обязательствам по исследованию космоса в мирных целях, пишет The Daily Telegraph.

«Рассматриваем этот очередной антироссийский выпад как часть инициированной Вашингтоном целенаправленной информационной кампании по дискредитации российской космической деятельности и наших мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», — подчеркнули в ведомстве.

«Американские и британские представители вновь пытаются подать ситуацию в искаженном виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели», — также указали в министерстве.