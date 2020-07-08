Focus: российский «всеядный Прометей» опережает западные аналоги на 15 лет

По уровню своего технического развития российская система ПВО С-500 «Прометей» опережает схожие западные комплексы на 15—20 лет, пишет Focus. Она способна поражать любые цели в небе и космосе, в том числе стелс-самолёты. А беспрецедентная дальность действия заставляет предположить, что целью ракет «всеядного Прометея» могут стать даже метеориты и другие небесные тела.

Российская система ПВО С-500 «Прометей» способна уничтожать спутники, сверхзвуковые ракеты и прочие угрозы в небе и космосе, сообщает Focus. Так называемые стелс-самолёты также станут лёгкой целью для новейшего комплекса. Это «первое поколение систем противокосмической обороны», заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

«С-500 может уничтожать фактически все существующие и перспективные воздушные цели в ближнем космосе и в атмосфере, поэтому способна решать вопросы стратегической ракетной обороны. Кроме того, это мобильная система, а значит, может быть оперативно переброшена на любое угрожаемое направление», — заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Другими словами, «всеядный Прометей» опережает западные аналоги на 15—20 лет, продолжает издание. Ещё в 2019 году китайские эксперты предположили, что С-500 станет одной из самых продвинутых боевых систем в России и, возможно, даже во всём мире. Дальность поражения комплекса составляет 600 км, что заставляет предположить, что его можно будет использовать для защиты от метеоритов и других небесных тел.