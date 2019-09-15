Le Figaro: в Турции завершился второй этап поставок С-400

В Турцию прибыли две системы ЗРК С-400, завершив второй этап поставок российского вооружения, пишет Le Figaro. Турецкие военные до конца года будут проходить обучение в Гатчине, а президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о возможной покупке новейшего истребителя Су-57 и готовности участвовать в производстве системы ПВО С-500, которая находится в разработке.

В воскресенье завершилась доставка в Турцию двух российских систем С-400 «Триумф», сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство Интерфакс. Отмечается, что таким образом окончен второй этапа поставок этого высокоэффективного оружия, который начался 27 августа. Первый этап состоялся в июле этого года.

Как рассказывает издание, этот контракт между Россией и Турцией, который оценивают в $2,5 млрд, разозлил Дональда Трампа. Соединённые Штаты отказались поставлять Анкаре истребители пятого поколения F35A, хотя она как член НАТО участвует в их разработке. Кроме того, Вашингтон угрожает Турции санкциями на основании американского закона, который запрещает иметь торговые отношения с российскими компаниями, производящими вооружение. В ответ президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Путиным в конце августа заявил о возможности покупки новейшей разработки российских авиаконструкторских бюро — самолёта Су-57.

Министерство обороны Турции объявило, что турецкие специалисты до начала нового года будут проходить подготовку в Гатчинском учебном центре зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил России. Согласно российскому источнику, предоставленные Москвой системы должны быть развёрнуты в следующем году. Французская газета отмечает, что С-400 созданы для уничтожения стратегических и тактических самолётов, баллистических ракет или сверхзвуковых целей на расстоянии примерно до 400 км в зависимости от типа цели и её высоты.

Недавно президент Турции выразил готовность участвовать в производстве будущих систем ПВО С-500 «Прометей», которые находятся в процессе разработки. Согласно российским СМИ, рабочие характеристики этого нового вооружения должны быть существенно выше, чем у С-400, при этом радиус действия составит 600 км, а сама система сможет вычислять и поражать одновременно до 10 сверхзвуковых целей. В мае 2018 года Андрей Дёмин, командующий Войсками воздушно-космической обороны, рассказал, что ракетная система С-500, в частности, будет способна уничтожать «баллистические ракеты средней дальности и даже боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет».