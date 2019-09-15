Le Figaro: в Турции завершился второй этап поставок С-400

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Die Welt: Сноуден заявил, что был бы не против перебраться в Германию Die Welt
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24 Horas: Гуаидо считает публикацию его фотографий с наркоторговцами уловкой со стороны правительства Мадуро Canal 24 Horas TV
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Stars and Stripes: в случае конфликта России и США европейцы предпочтут нейтралитет Stars and Stripes
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CNBC: российская ракета «неограниченной» дальности будет готова к 2025 году CNBC
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Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
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Словенец Роглич стал победителем велогонки «Вуэльта»
Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта».
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Медведев: когда нахожусь в хорошей форме, могу обыграть любого
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём прогрессе и возросшей уверенности в себе.
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WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу
Саудовская Аравия собирается к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны.
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Гэтжи рассказал о плане на гипотетический бой против Нурмагомедова
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что имеет шанс в бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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В ДНР заявили об уничтожении двух украинских беспилотников
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы сбили два беспилотника ВСУ.
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Баскетболист Рубио рассказал о роли матери в своей жизни после победы на ЧМ
Испанский баскетболист Рики Рубио, признанный самым ценным игроком чемпионата мира 2019 года в Китае, назвал свою мать человеком, который верил в него больше всех.
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Кувейт усилит безопасность гособъектов после атаки на саудовские НПЗ
Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
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Голландские болельщики устроили праздник для детей
На матче чемпионата Голландии между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» болельщики гостей осыпали детей плюшевыми медведями.
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В Казахстане возбудили дело по факту столкновения поезда и автобуса
В Казахстане возбудили уголовное дело по факту столкновения поезда и автобуса на станции Шамалган в Алма-Атинской области.
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Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира
Экс-чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, кого считает тремя лучшими бойцами планеты на данный момент.
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Гол Сулейманова помог «Краснодару» обыграть «Крылья Советов» в РПЛ
«Краснодар» на своём поле взял верх над самарскими «Крыльями Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
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«Рома» победила «Сассуоло» в Серии А
«Рома» на своём поле одержала победу над «Сассуоло» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу сезона-2019/20.
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Семак заявил, что не согласился бы работать в «Спартаке»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не согласился бы на работу в московском «Спартаке».
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Карасёв назначил три пенальти в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»
В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» было назначено три 11-метровых удара.
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Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв
В сирийском городе Чобанбей, который располагается около границы с Турцией, произошёл взрыв.
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Кононов рассказал, почему выпустил Крала вместо Умярова в матче с «Уралом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему Алекс Крал вышел на поле в стартовом составе матча с «Уралом» в девятом туре РПЛ вместо Наиля Умярова.
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СМИ: Экс-игрок КХЛ Мусатов задержан по подозрению в мошенничестве
Российский хоккеист Игорь Мусатов задержан сотрудниками правоохранительных органов по делу о мошенничестве с криптовалютой.
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В «Тамбове» ответили на вопрос о возможном увольнении Григоряна
Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова прокомментировала возможное увольнение Александра Григоряна с должности главного тренера коллектива.
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«Арсенал» сыграл вничью с «Уотфордом» в АПЛ, Обамеянг оформил дубль
Лондонский «Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Уотфордом» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20.
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Григорян слышал, как футболисты ЦСКА оскорбляли арбитра Вилкова
Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян заявил, что игроки московского ЦСКА неоднократно оскорбляли главного арбитра встречи Михаила Вилкова.
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Правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год
Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Трое россиян вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу
На чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, трое российских спортсменов сумели пройти в следующий этап соревнований.
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Песков: Россия осуждает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, если атаку действительно совершили беспилотники.
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СКА одолел «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по стендовой стрельбе
Сборная России в составе Зили Батыршиной, Альбины Шакировой и Анны Жадновой заняли третье место в командных соревнованиях в ските на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в итальянском Лонато.
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В МВД Казахстана рассказали о жертве столкновения поезда и автобуса
В пресс-службе МВД Казахстана заявили, что водитель автобуса погиб при столкновении транспортного средства с поездом в Алма-Атинской области.
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Фигурист Алиев стал вторым на турнире Lombardia Trophy в Италии
Россиянин Дмитрий Алиев завоевал серебро на турнире по фигурному катанию Lombardia Trophy в Италии.
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В Совфеде осудили позицию посла США по бомбардировкам Югославии
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв уходящего со своего поста посла США в Сербии Кайла Скотта к сербам смотреть на бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году «в более широкой перспективе».
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ФИБА составила символическую сборную ЧМ по баскетболу 2019 года
Международная федерация баскетбола (ФИБА) составила символическую сборную чемпионата мира 2019 года в Китае.
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Пётр Авен рассказал о своём общении с Путиным
Председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен рассказал о своём общении с президентом России Владимиром Путиным.
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Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по городу.
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В «Локомотиве» рассказали о травмах Антона Миранчука и Хёведеса
Московский футбольный клуб «Локомотив» опубликовал информацию о повреждениях полузащитника и защитника команды Антона Миранчука и Бенедикта Хёведеса.
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Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
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В посёлке в Свердловской области сгорел храм
Деревянный храм-часовня сгорел в посёлке Верхняя Сысерть в Свердловской области.
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Испанский баскетболист Рубио признан лучшим игроком ЧМ
Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира 2019 года в Китае.
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В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Ведомости».
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Токаев прокомментировал столкновение поезда с автобусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал наезд поезда на автобус в Алма-Атинской области.
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Три человека в машине утонули в реке на Урале
В Свердловской области три человека погибли во время попытки пересечь реку Ис на автомобиле УАЗ. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.
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Испанец Газоль стал вторым игроком в истории, который за один сезон выиграл НБА и ЧМ
Центровой сборной Испании и «Торонто Рэпторс» Марк Газоль стал вторым игроком в истории, которому удалось за один сезон стать победителем плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпионата мира.
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Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о том, что сербам стоит смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
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ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в девятом туре РПЛ
Московский ЦСКА взял верх над «Тамбовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Полиция задержала двух пассажирок рейса Симферополь — Москва
В московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали двух женщин, которые распивали алкоголь на борту самолёта, следовавшего рейсом Симферополь — Москва.
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Россиянин Манцигов прокомментировал свою победу на ЧМ по греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов заявил, что победа в финале чемпионата мира в Нур-Султане является самой громкой в его карьере.
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В Госдуме оценили слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT призыв уходящего со своего поста посла США в Сербии Кайла Скотта к сербам смотреть на бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году «в более широкой перспективе».
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В Казахстане столкнулись автобус и поезд
В Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом.
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СМИ: Футболист «Реала» раскритиковал Рамоса в разговоре с Пересом
Один из игроков мадридского «Реала» в личной беседе с президентом клуба Флорентино Пересом подверг критике капитана команды Серхио Рамоса.
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Асад провёл переговоры с российской делегацией
Сирийский президент Башар Асад принял в Дамаске российскую делегацию с участием спецпредставителя президента России по урегулированию в Сирии Александра Лаврентьева.
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Кононов считает, что «Спартак» должен прибавить в самоотдаче
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что футболисты команды должны играть с двойной самоотдачей.
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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
Главное управление МЧС по Москве предупредило, что в столице вечером 15 сентября и в течение 16 сентября ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте главка.