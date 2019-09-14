Hill: Эрдоган обсудит с Трампом покупку ракетных комплексов Patriot

На предстоящей Генеральной Ассамблее ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с Дональдом Трампом возможное приобретение ЗРК Patriot, сообщает The Hill. Об этом Эрдоган заявил в интервью агентству Reuters, отметив, что полученные от России С-400 не мешают Турции купить Patriot, однако ракетный комплекс не должен уступать по характеристикам российскому вооружению.

Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в сентябре для обсуждения возможной продажи американских ракетных комплексов Patriot, пишет The Hill со ссылкой на Reuters. Президент Эрдоган рассказал агентству, что его близкие отношения с Трампом могут снизить напряжённость, возникшую после того, как в июле союзник НАТО получил российскую систему ПВО С-400. Американские власти опасаются, что это вооружение может быть использовано для получения информации о реактивном истребителе F-35, которые собиралась приобрести Турция. Покупка этого самолёта, как и комплексов Patriot, не состоялась.

Как рассказал Эрдоган, он обсуждал приобретение американских ЗРК во время телефонного разговора с Трампом две недели назад и вернётся к этой теме на встрече во время Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнётся на следующей неделе.

«Я сказал: не важно, сколько … С-400 мы приобретём, мы можем купить у вас определённое количество Patriot, — цитирует издание интервью турецкого президента. — Но я отметил, что мы должны увидеть характеристики, которые по крайней мере сравнимы с С-400». Ранее Турция отказалась покупать комплексы Patriot из-за того, что Вашингтон не включал в сделку передачу чувствительных технологий ракеты.

Как напоминает газета, после покупки С-400 администрация Трампа прекратила участие Турции в программе разработки F-35, по которой Анкара могла приобрести по крайней мере 100 современных малозаметных самолётов. Также Вашингтон задумался о введении санкций в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», чтобы наказать партнёров США, которые покупают российское вооружение. По словам помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Р. Кларка Купера, администрация всё ещё обдумывает такие меры воздействия на Турцию.

В то же время Эрдоган выразил уверенность, что обе страны смогут избежать «ошибки» дальнейших санкций, указав на «другую форму доверия» между ним и Трампом. «Я считаю, что такая страна, как США, не захочет больше вредить своему союзнику Турции. Это неблагоразумно», — приводит его слова The Hill.