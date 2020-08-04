Euronews: молодёжь в ЕС всё чаще выбирает более экологичные поезда вместо самолётов

По прогнозам экспертов, ближайшие десятилетия могут ознаменоваться перерождением железных дорог Европы. Для многих европейцев, и особенно для молодого поколения, поезда часто становятся привлекательнее самолётов, поскольку позволяют путешествовать с комфортом по конкурентоспособным ценам — и при этом снизить выбросы в окружающую среду, передаёт Euronews.
В разгар пандемии чешская частная компания RegioJet запустила новый железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Вену и Будапешт. Её цель — конкурировать с воздушным транспортом.
РАДИМ ЯНЧУРА, владелец RegioJet: Молодое поколение в особенности стремится к защите экологии. А значит, молодёжь будет отдавать предпочтение поездам, если время в пути составляет от четырёх до шести часов.
Последующие десятилетия могут ознаменоваться перерождением железных дорог Европы. Всё больше и больше пассажиров склоняются к выбору именно этого вида транспорта — вместо более быстрых, но загрязняющих воздух самолётов.
Современные поезда не проигрывают им по части комфорта, а некоторые из них могут предложить даже больше.
АНДРАШ СИГЕТИ, гендиректор Continental Railway Solution Kft (Венгрия): Вы получите более качественный сервис, даже в самом дешёвом классе, чем в большинстве авиакомпаний.
Встроенные сенсорные экраны и питание доступны для путешественников по конкурентоспособной с бюджетными авиакомпаниями цене. Однако в скорости передвижения пока выигрывает самолёт.
АДАМ МАДЬЯР, корреспондент Euronews: Путь из Праги в Будапешт занимает семь часов. То же самое расстояние самолёт преодолевает за полтора. Но если учесть аэропортные трансферы и время ожидания взлёта, разница значительно меньше.
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