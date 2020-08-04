Euronews: молодёжь в ЕС всё чаще выбирает более экологичные поезда вместо самолётов

03:00 В Роспотребнадзоре рассказали об ожидающихся осенью штаммах гриппа В России осенью следует ожидать четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновлёнными. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

03:00 Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 443 тысячи За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 4767 и достигло 443 813.

03:00 Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 из-за возвращения туристов Осенью в России возможна вспышка заболеваемости инфекциями, в том числе коронавирусом, из-за возвращения туристов с курортов. Как заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, это может быть связано с несоблюдением мер предосторожности на отдыхе.

03:00 Вильфанд предупредил о повышении уровня ультрафиолета в ряде регионов Повышенный ультрафиолетовый индекс ожидается в ближайшие дни в ряде российских регионов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

03:00 Маск назвал условие успешного будущего цивилизации Показателем успешного будущего человечества должны стать доступные космические путешествия. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

03:00 Число случаев коронавируса в Канаде превысило 117 тысяч Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Канаде достигло 117 031. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

03:00 В России вступил в силу новый нацстандарт на автомобильные номера Новый национальный стандарт на номера транспортных средств вступил в России во вторник, 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

03:00 Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии превысило 327 тысяч В Колумбии число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 10 199 и достигло 327 850.

03:00 В Нью-Йорке и Вашингтоне объявили предупреждение из-за шторма «Исаиас» В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено предупреждение из-за приближающегося шторма «Исаиас».

03:00 Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 2,75 млн За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 16,4 тыс. и достигло 2 750 153.

03:00 Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.

03:00 В России ликвидировали 48 лесных пожаров за сутки Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 48 лесных пожаров в России на площади более чем 2,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

03:00 Кузнецов ответил на гол лидера «Тампы» Кучерова своей шайбой за «Вашингтон» Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил шайбу в большинстве в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» в квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Свечников: мне нравится играть в доминирующем стиле Российский игрок «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, сделавший хет-трик в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказал о прошедшей игре.

03:00 Нурмагомедов опубликовал в Instagram фото отца Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил своего отца, скончавшегося ровно месяц назад — 3 июля 2020 года.

03:00 Премьер Эстонии заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом Глава эстонского правительства Юри Ратас заявил об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом он написал в своём Facebook.

03:00 «Виннипег» победил «Калгари» в квалификации плей-офф НХЛ «Виннипег Джетс» победил «Калгари Флэймз» (3:2) в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Игрок «Каролины» о Свечникове: здоровый как бык Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Джордан Мартинук похвалил своего 20-летнего партнёра Андрея Свечникова, который оформил хет-трик в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Адвокат заявил об отсутствии связи с Бутом в течение двух недель Адвокат осуждённого в США Виктора Бута Алексей Тарасов заявил, что в течение двух недель не может связаться с россиянином.

03:00 Свечников поблагодарил партнёров за помощь в оформлении хет-трика Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свой хет-трик в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 12. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

03:00 Кучеров открыл счёт в матче «Тампы» и «Вашингтона» Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».

03:00 В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

03:00 Клубы РПЛ хотят разрешить арендованным футболистам играть против команд, которым они принадлежат Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против правила, согласно которому арендованные футболисты не могут играть против команд, которым принадлежат.

03:00 Армия Израиля сообщила об атаке по позициям сирийских военных Авиация Израиля атаковала военные позиции сирийской армии на юге Сирии. Об этом говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

03:00 На матчах ЛЧ и ЛЕ почтят память всех жертв пандемии коронавируса Матчи футбольных еврокубков, которые возобновятся на этой неделе после длительной паузы, вызванной пандемией, начнутся с минуты молчания в память обо всех жертвах COVID-19.

03:00 СМИ: «Спартак» сделал запрос по трансферу бразильца Гуги «Спартак» хочет купить правого защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса.

03:00 Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.

03:00 Прядкин не стал отвечать на вопрос о родственных связях с Цорном Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отказался раскрывать информацию о своём родстве с бывшим генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном.

03:00 SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе в районе Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

03:00 Евросоюз обратился к Гонконгу из-за переноса выборов Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти китайского Гонконга пересмотреть решение о переносе на год выборов в законодательное собрание данного района.

03:00 Ловрен показал фото с Путиным на телефоне Хорватский новичок «Зенита» Деян Ловрен признался, что хранит на телефоне фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

03:00 Учёные оценили шансы заболевания коронавирусом в поезде Учёные из Китая и Университета Саутгемптона провели исследование, в ходе которого выяснили, насколько высока вероятность инфицирования коронавирусом во время поездки в поезде.

03:00 СМИ: Полиция Монако отобрала водительские права у теннисиста Медведева Теннисисты Даниил Медведев и Григор Димитров были лишены водительских удостоверений за превышение скоростного режима в Монте-Карло.

03:00 В ДНР обвинили Киев в блокировке механизма по координации перемирия В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинская сторона блокирует работу механизма координации, контроля и соблюдения действующего режима прекращения огня в Донбассе.

03:00 Свечников повторил рекорд Гретцки Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников, оформивший хет-трик в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторил рекорд Уэйна Гретцки.

03:00 Глава Брянской области рассказал об улучшении эпидситуации в регионе Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в регионе улучшается эпидемиологическая обстановка, поэтому пять медучреждений, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом, вернулись в обычный режим работы.

03:00 13-летняя Самоделкина прыгнула четверной сальхов на тренировке 13-летняя фигуристка Софья Самоделкина прыгнула четверной сальхов на тренировке.

03:00 Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение отправить под стражу Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.

03:00 Источник: «Спартак» объявит о переходе Урунова в ближайшие дни Игрок «Уфы» Остон Урунов прошёл медосмотр и готовится подписать контракт со «Спартаком».

03:00 Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* пытались прорвать позиции сирийской армии в зоне деэскалации Идлиб, среди военных САР есть потери. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

03:00 Трампа призвали профинансировать операции Нацгвардии по борьбе с COVID-19 Национальная ассоциация губернаторов призвала президента США Дональда Трампа дополнительно профинансировать за счёт федерального бюджета операции Нацгвардии по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Гербольдт предположила, почему фигуристки массово переходят к Плющенко Бывшая фигуристка, а ныне тренер Катерина Гербольдт высказалась о переходе Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

03:00 В СК назвали причину смерти пропавшего в Подмосковье ребёнка Следователи не нашли следов насильственной смерти на теле пропавшего в Московской области десятилетнего ребёнка. По предварительным данным, он утонул. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

03:00 «Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова «Каролина Харрикейнз» победила «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Игрок «Каролины» Свечников оформил хет-трик в матче с «Рейнджерс» 20-летний нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче квалификации плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс».

03:00 За сутки 31 российский военный вылечился от коронавируса За прошедшие сутки 31 российский военный вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.

03:00 Кокорин и Промес пообщались в Instagram Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес и новобранец красно-белых Александр Кокорин обменялись комментариями к публикации в Instagram-аккаунте московского клуба о первой тренировке нападающего с новыми партнёрами.

03:00 В Мали совершил жёсткую посадку самолёт ООН с россиянами на борту Посольство России сообщило, что в Мали совершил жёсткую посадку самолёт миссии ООН с россиянами на борту.